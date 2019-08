Inter, ultimo colpo a centrocampo? Tra Vidal, Rakitic e il sogno impossibile Milinkovic-Savic

La difesa era stata sistemata con Godin già prima che iniziasse il mercato. L'attacco ha accolto Lukaku e si prepara a fare lo stesso con Alexis Sanchez. E ora, all'Inter, potrebbe essere nuovamente il turno del centrocampo: è lì, dopo aver già regalato a Conte i nazionali Sensi e Barella, che possono concentrarsi gli sforzi della società nerazzurra, decisa a tentare un ultimo affare prima della chiusura delle trattative prevista per lunedì sera.

Vidal-Conte, è il momento della reunion?

Il nome che accende gli entusiasmi è quello di Arturo Vidal. Il cileno, già in procinto di vestire la maglia dell'Inter un anno fa prima di virare a sorpresa verso Barcellona, è sempre nei pensieri nerazzurri. Con Valverde gioca pochino: un quarto d'ora totale nelle prime due giornate di Liga. Anche se domenica è entrato e ha lasciato immediatamente il segno con un gol al Betis. L'ex juventino è notoriamente un pupillo di Antonio Conte, che ai tempi della comune esperienza torinese dichiarò che "con Arturo in campo, si può andare in guerra contro chiunque". Una vera e concreta trattativa tra Inter e Barcellona non si è (ancora) aperta, ma la sensazione è che la strada che può riportare Vidal in Italia non si sia mai chiusa.

2013, Arturo Vidal, Antonio Conte, AP/LaPresseLaPresse

Tentativo per Matuidi, Rakitic al PSG

Non è semplice da percorrere, invece, il cammino verso Blaise Matuidi. Secondo 'Tuttomercatoweb.it', l'Inter ha provato un approcccio con la Juventus per il mancino francese, ricevendo però un rifiuto abbastanza netto da parte dei bianconeri. I tempi degli affari tra le due "nemiche" - si pensi anche all'intreccio Dybala-Icardi - sembrano insomma ancora poco maturi. Ancor meno fattibile è l'opzione Ivan Rakitic, più volte accostato ai nerazzurri: come noto, proprio il croato è una delle contropartite che fanno parte del pacchetto Neymar, e che, nelle prossime ore, dovrebbero portare alla fumata bianca per il gran ritorno del campione brasiliano in Catalogna.

Blaise Matuidi, le milieu de terrain de la Juventus Turin.Getty Images

Il sogno impossibile: Milinkovic-Savic

Già on fire nel debutto contro la Sampdoria, Sergej Milinkovic-Savic è il sogno impossibile. Non solo per l'Inter: praticamente per qualsiasi italiana. Le richieste della Lazio e di Claudio Lotito continuano ad aggirarsi attorno ai 100 milioni e l'inserimento di una contropartita, se non due, non è mai stato contemplato. Pagare moneta, vedere cammello, come usava affermare il patron biancoceleste. Ecco perché il serbo è destinato a rimanere alla Lazio, a maggior ragione dopo che l'interesse del Manchester United si è concluso senza alcun avvicinamento.

Sergej Milinkovic-Savic, Lazio, Getty ImagesGetty Images

L'opzione low cost: Daniel Bessa

Nelle scorse ore è venuto alla luce uno scenario certamente meno affascinante, ma più pratico: quello che porta a Daniel Bessa, tornato al Verona dopo aver militato nel Genoa nella scorsa stagione. Il brasiliano, proprio come l'ultimo acquisto Biraghi, è cresciuto nelle giovanili dell'Inter e dunque tornerebbe utilissimo in vista della compilazione delle liste UEFA per la Champions League. Opzione, proprio per questo motivo, da monitorare attentamente.