L'ex attaccante dell'Inter Samuel Eto'o, considerato uno dei più grandi giocatori africani di tutti i tempi, ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato all'età di 38 anni. Lo ha fatto nella notte fra venerdì a sabato attraverso un post su Instagram in cui si vede l'attaccante camerunese immortalato in un'immagine in cui è al buio illuminato da un alone di luce.

" E' la fine, verso una nuova sfida, grazie a tutti, grande amore, adrenalina" "

Arrivato nello scambio con Ibrahimovic, fu il miglior affare di sempre di Moratti

Una carriera straordinaria quella di Eto'o, che ha vinto i Giochi olimpici nel 2000 e due Coppe d'Africa (2000, 2002) con il Camerun. A livello di club ha vinto tre volte la Champions League, due con il Barcellona (2006, 2009) e una con l'Inter (2010). Eto'o ha iniziato la sua carriera in Europa nelle file del Real Madrid, quindi le esperienze al Maiorca, al Barcellona (2004-2009) e all'Inter (2009-2011), prima di iniziare un personalissimo giro del Mondo in Russia con l'Anzhi, in Inghilterra con il Chelsea, di nuovo in Italia con la Samp, in Turchia con l'Antaltyaspor e il Konyaspor, per finire in Qatar con il Qatar SC.

In carriera l'attaccante camerunense ha segnato 359 gol in 718 partite fra tutte le competizioni per club e 56 in 118 gare con la nazionale. Per i tifosi nerazzurri il suo nome è legato indissolubilmente all'impresa del Triplete nerazzurro. Arrivato dal Barcellona in uno scambio con Zlatan Ibrahimovic nell'estate del 2009, Eto'o contribuì massicciamente a quella straordinaria stagione segnando una rete decisiva nel match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Chelsea e contribuendo enormemente anche nel proseguo della Champions League e della stagione con assist, giocate d'esperienza e una totale dedizione alla causa nerazzurra che lo ha portato, nel finale di stagione, anche a disimpegnarsi come attaccante di fascia, un ruolo da cui ebbe un ruolo chiave nei successi di quella leggendaria stagione in cui i nerazzurri vinsero tutto e riuscirono a mettere le mani dopo 35 anni sulla Coppa dei Campioni.

A metà luglio, il presidente della Confederazione calcio africana (CAF), il malgascio Ahmad Ahmad, aveva annunciato che Eto'o e Didier Drogba, la leggenda ivoriana appena ritirata, sarebbero diventati suoi "collaboratori". "Didier Drogba rifletterà sui miglioramenti dei giocatori africani, Samuel Eto'o si occuperà dei rapporti con le Federazioni e le Confederazioni", aveva detto.