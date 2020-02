Inter, Viviano congelato: Handanovic può tornare contro la Sampdoria

In casa Inter in questi giorni si ragiona sui portieri. Con l’infortunio di Samir Handanovic, la società nerazzurra sta decidendo se tesserare un nuovo estremo difensore per tutelarsi tanto da far svolgere le visite mediche a Emiliano Viviano. Come riporta la Gazzetta dello Sport, c'è stato però un passo indietro in questo senso. Il motivo? Le condizioni del capitano sono meno preoccupanti rispetto a quanto emerso due giorni fa.

Samir Handanovic continua, infatti, il programma di allenamento personalizzato: salterà il Napoli e domenica non sarà disponibile per la sfida Scudetto in casa della Lazio. Lo sloveno dovrebbe rientrare contro la Sampdoria il 23 febbraio, salvo complicazioni. La sua presenza contro la Juventus a Torino il prossimo primo marzo non sembra dunque essere in discussione, cosa che di fatto ha congelato il passaggio all'Inter di Viviano.

L'ex SPAL è ancora a Milano e martedì si è allenato nella palestra dell’hotel che lo ospita in attesa di avere novità dal quartier generale nerazzurro. Considerando che l’inattività di Viviano costringerebbe comunque l’Inter ad aspettare una decina di giorni per permettergli di avere un adeguato stato di forma, in caso di recupero di Handanovic non servirebbe un rinforzo nel reparto.

Prima del weekend o al più tardi prima della partenza della squadra per Roma, in programma sabato pomeriggio, la dirigenza nerazzurra darà una risposta definitiva a Viviano, che intanto continuerà a tenersi in allenamento in hotel. Con Napoli e Lazio - questa sembra ormai una certezza - in porta ci sarà ancora Padelli.