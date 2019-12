Inter, Zanetti e giocatori in visita a quattro ospedali pediatrici

Mattinata emozionante per i bambini dei reparti di pediatria di quattro ospedali del territorio milanese, che hanno ricevuto la visita di Javier Zanetti e di quattro giocatori della Prima Squadra maschile, femminile e della Primavera dell'Inter. L’iniziativa, svolta in collaborazione con Crédit Agricole, Official Bank e Top Partner del Club nerazzurro, ha visto il coinvolgimento di Valentino Lazaro, Andrea Ranocchia, Daniele Padellie Stefan De Vrij, insieme alle ragazze dell’Inter Women Gloria Marinelli, Irene Santi, Roberta Aprile e Ella Van Kerkhoven e ai giocatori della Primavera Thomas Schirò, Matias Fonseca, Samuele Mulattieri e Michael Ntube. I giocatori, insieme al Vice President Javier Zanetti, al CEO Corporate Alessandro Antonello e ad una rappresentanza dei dipendenti di Inter e di Crédit Agricole, si sono recati nelle pediatrie degli ospedali Policlinico-Mangiagalli, Buzzi, Istituto Tumori di Milano e Centro Maria Letizia Verga, regalando una mattina di gioia ed entusiasmo ai bambini ricoverati.

"E’ sempre emozionante trascorrere del tempo insieme ai tantissimi bambini che purtroppo trascorreranno il Natale in ospedale", ha dichiarato il vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti. "L’Inter fa della responsabilità sociale uno dei suoi valori fondamentali ed è con entusiasmo che portiamo avanti progetti come questo. Portare un sorriso ai bambini meno fortunati è la cosa più bella e speriamo di essere riusciti a regalare loro una giornata indimenticabile", ha sottolineato. "E’ un privilegio poter prendere parte ad un’iniziativa come questa. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a rendere questa giornata possibile, l’Inter è una famiglia speciale e l’attenzione per i meno fortunati ne è la testimonianza", ha aggiunto il CEO Corporate Alessandro Antonello.