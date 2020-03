"Giocare con il calendario e mettere la salute pubblica sempre in secondo piano. Forse sei il più grande e oscuro clown che io abbia mai visto. 24 ore? 48 ore? 7 giorni? E cos'altro? Qual è il prossimo step?". Inizia così il durissimo messaggio, pubblicato attraverso il proprio profilo Instagram, con cui il presidente dell'Inter Steven Zhang si scaglia contro la Lega Serie A nella persona del presidente Paolo Dal Pino.

"Dal Pino, prenditi le tue responsabilità"

Zhang non usa mezzi termini e attacca personalmente il presidente della Lega Serie A rivolgendosi a lui in modo esplicito: "Parli di sportività e di campionato regolare? Cosa dici del fatto che non proteggiamo i nostri giocatori o allenatori e chiediamo loro di giocare per te tutti i giorni e a qualsiasi ora senza fermarsi mai? Sì, sto parlando a te. Al nostro presidente di Lega, Paolo Dal Pino. È ora che ti muovi e che ti assumi le tue responsabilità. È così che facciamo nel 2020. Lo fanno tutti nel mondo, non importa se sono tifosi dell'Inter o della Juventus, o non tifano nessuna squadra. L'importante è la salute. È la cosa più importante per te, per la tua famiglia e per la nostra società".