Intervento riuscito per Malcuit: 6 mesi di stop per l'infortunio ai legamenti del ginocchio

In giornata Kévin Malcuit si è sottoposto ad un intervento chirugico a Villa Stuart, dopo aver riportato una lesione del legamento crociato anteriore e del menisco mediale del ginocchio destro durante il match pareggiato contro la SPAL. Non una buona notizia per il Napoli che dovrà fare a meno del francese per almeno 5-6 mesi a seguito dell’intervento, notizia che potrebbe così bloccare la cessione di Hysaj che sembrava certa nel prossimo mese di gennaio.

In questo momento, inoltre, con l’infortunio dell’albanese, resta solo Giovanni Di Lorenzo come terzino disponibile a destra, con Maksimovic - eventualmente - adattabile in fascia.