Nicolò Zaniolo si è sottoposto nel pomeriggio ad un intervento chirurgico, presso la clinica di Villa Stuart, per la ricostruzione autologa del legamento crociato anteriore del ginocchio destro e alla sutura della lesione del menisco esterno. Ad effettuare l’operazione è stato il professor Mariani e l’intervento è perfettamente riuscito, con il classe '99 che è uscito dalla clinica intorno alle 17:55.

Zaniolo si era infortunato durante il match di campionato contro la Juventus dopo uno scontro con de Ligt e Rabiot, riportando la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro con associata lesione meniscale. I tempi di recupero si attestano tra i 4 e i 5 mesi e, dunque, si può considerare conclusa la stagione del centrocampista giallorosso che, in questa annata, ha collezionato 6 reti e 2 assist in 24 presenze in tutte le competizioni (4 gol in campionato).

Si tenterà un recupero lampo per averlo a disposizione in tempo per gli Europei di calcio del 2020, con l'Italia che giocherà le 3 partite del suo girone proprio allo stadio Olimpico di Roma (contro Turchia, Svizzera e Galles). L'Europeo avrà inizio venerdì 12 giugno, con la gara inaugurale Turchia-Italia, e si concluderà con la finale di Wembley prevista per domenica 12 luglio.