Inzaghi: "A Firenze sarà dura, bisogna credere sempre in noi stessi"

" Siamo in un momento nel quale abbiamo offerto una delle migliori prestazioni, senza ottenere risultato. Dobbiamo continuare a credere in quello che facciamo perché non è da tutti giocare così bene in uno stadio molto importante. Avremmo meritato di più e torniamo dalla trasferta scozzese con zero punti. "

Così alla vigilia dell'incontro con la Fiorentina, il tecnico della Lazio Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa dal Centro Sportivo di Formello. "Dobbiamo recuperare in fretta perché domani ci attende una partita molto importante. È necessario continuare a lavorare credendo nelle nostre forze - aggiunge - partite come quella di Glasgow non devono più capitare, perché prestazioni simili devono essere capitalizzate".

" Non dobbiamo perdere fiducia nei nostri mezzi. La sfida di Firenze è importante essendo contro una nostra diretta avversaria, le due formazioni che si affronteranno sono in un buon momento e vantano gli stessi punti in classifica. La città sarà al seguito della Viola con tanto entusiasmo, dovremo farci trovar pronti nei momenti importanti della partita. "

"I ragazzi hanno speso molto al Celtic Park e dovrò valutare la loro condizione: per quanto visto in campo, avremmo meritato di più", insiste il tecnico biancoceleste. "La formazione che schiererò dipenderà anche dai recuperi dei miei calciatori: con i turni infrasettimanali, le squadre che giocano in Europa League sono penalizzate. Basterebbe iniziare il campionato due settimane prima senza inserire i due turni infrasettimanali, in questo modo avremmo modo di recuperare meglio da queste partite europee giocando, ad esempio, di lunedì", dichiara.

Su possibili novità in attacco, Inzaghi conclude: "Luis Alberto può giocare come mezz’ala ma anche come seconda punta. Quando giocava alle spalle di Immobile, Correa non era con noi e Caicedo non stava così bene. Lo spagnolo sta giocando molto bene a centrocampo raggiungendo traguardi importanti. Se dovesse servire in attacco, lo schiererò nuovamente come seconda punta. Montella sta plasmando la sua squadra, è riduttivo parlare di alcuni singoli. L’organico è stato costruito molto bene e la Fiorentina vanta anche un grande pubblico: ci servirà grande personalità, dovremo essere squadra dall’inizio alla fine della prestazione perché dei cali di concentrazione potremmo pagarli a caro prezzo”.