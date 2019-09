Inzaghi: "Correa e Milinkovic in panchina? I risultati non devono influenzare le decisioni"

" Cosa è successo che nel primo tempo non abbiamo fatto il secondo gol. E' un brutto stop, avevamo fatto un ottimo primo tempo ma le partite bisogna saperle chiudere, questo ci deve far riflettere per il futuro "

Così Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, dopo la sconfitta in casa della Spal. "Puntualmente quando sbagliamo paghiamo dazio", ha spiegato il tecnico ai microfoni di Radiorai. "Usciamo sconfitti ma per quello che si è visto non lo abbiamo meritato. Ma il calcio è così, non perdona".

" Pentito di non aver messo Milinkovic-Savic e Correa dall'inizio? Non bisogna farsi influenzare dal risultato. Dobbiamo essere più bravi sapendo che serve il colpo del ko "

