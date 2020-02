Inzaghi: "Giroud ci avrebbe dato molto, ma felice per Adekanye. Firmerei per il 2° posto? No"

Altra vittoria per la Lazio che conquista tre punti importantissimi per rimanere ai piani alti della classifica. Inzaghi e Immobile tengono i piedi per terra, ma è bello esaltarsi per questo tipo di prestazioni. Nessun commento da parte della SPAL, la squadra ferrarese è entrata in silenzio stampa dopo il ko dell’Olimpico.

Simone INZAGHI (all. Lazio)

" Caicedo aveva qualche problema, è stato disponibile come sempre ed ha stretto i denti. Ci ha dato una grandissima mano, sono stati bravi i ragazzi a far diventare semplici una partita che non lo era. Noi dobbiamo lavorare su noi stessi ed è normale che c'è un bel entusiasmo con una grande atmosfera allo stadio. Le partite sono tutte difficili, ma con questa voglia possiamo toglierci grandi soddisfazioni "

Firmerei per il 2° posto?

" Dobbiamo firmare di fare partite come oggi, mancano 17 partite alla fine e sono tantissime. Vivo alla giornata come sono stati questi quattro anni "

Cosa avrebbe potuto dare Giroud?

" Con queste partite ravvicinate sicuramente Giroud ci avrebbe dato molto. Non avrebbe tolto spazio e luce ai miei tre attaccanti e sono felice per il gol di Adekanye, sta cercando di capire il calcio italiano. Se veniva qualcuno ad aiutarci non c'erano problemi. Adekanye è un ragazzo molto interessanti, ha margini di crescita ed è un ragazzo molto rispettoso. Sta cercando di trovare spazio in un attacco dove possono alzare anche Luis Alberto e Milinkovic "

Video - Da Vidal a Giroud, da Criscito a Kurzawa: i colpi di mercato sfumati a gennaio 01:47

Ciro IMMOBILE (Lazio)

" L'obiettivo è sempre quello, se arriviamo alla fine e siamo li perché non giocarcela. Nello spogliatoi si parla di Champions, dobbiamo rimanere con i piedi per terra facendo divertire la gente. Siamo felici "

Manuel LAZZARI (Lazio)

" Nei primi mesi è stata un po’ dura dalla SPAL alla Lazio. Ho avuto bisogno di un po’ di tempo, ma adesso mi trovo alla grande con i compagni. Sappiamo che mercoledì abbiamo una partita importantissima, è una grande occasione per noi e proveremo a sfruttarla "