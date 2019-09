Inzaghi: "La 9 del Milan? Vengo a Milanello a portarla a Piatek per sfatare la maledizione"

" La maglia n.9 del Milan? Appena torno a Milano andrò a Milanello e la consegnerò personalmente a Piatek, se servirà a scacciare i fantasmi. Mi auguro che faccia bene, che il Milan abbia un centravanti che fa gol perchè lui è un attaccante che mi piace: ha spirito, ha voglia di combattere e mi auguro che si tolga le soddisfazioni che merita con la maglia del Milan "

Così Pippo Inzaghi, intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine della festa per i 90 anni del Benevento, parla della 'maledizione' della maglia n. 9 del Milan che dopo il suo addio non ha più trovato un degno erede. Da quest'anno ad indossarla è l'attaccante polacco Piatek.

Guardando al campionato di Serie A, Inzaghi ha parlato anche del suo ex allenatore Carlo Ancelotti ora al Napoli. "Con il mister ci sentiamo spesso, ci siamo visti a Dimaro. E' stato importantissimo per me, è un'icona per noi allenatori e spero di poterlo vedere al più presto. Faccio il tifo per lui", ha detto Inzaghi. Sulla Lazio del fratello Simone, invece, l'attuale tecnico del Benevento ha detto:

" Sono stato a vedere il Derby, meritavano di vincere avendo giocato molto bene. La Lazio è ormai una realtà, come lo è mio fratello. E' chiaro che ci sono tante squadre forti, ma è bello vedere l'organizzazione della Lazio e i giocatori che ha. Complimenti a loro e mi auguro facciano bene "

A proposito del massimo campionato, Inzaghi ha dichiarato: "Mai come quest'anno è un campionato molto equilibrato. Negli altri anni non c'era storia, ma quest'anno vedo l'Inter sulla strada giusta. Ha un allenatore molto bravo, con giocatori funzionali al progetto. E' una squadra tosta, darei molto risalto e attenzione a Inter e Napoli. La Juve resta la più forte, ma penso che queste tre si contenderanno lo Scudetto. Per il quarto ci sar grande lotta".

Infine uno sguardo alla Nazionale e al buon momento di Belotti.

" Mi piace, per spirito e voglia. Ci dà sempre dentro, sono contento che abbia fatto bene ieri. E' sulla strada giusta, ma non dimenticherei anche Immobile. Sono anni che fa 25 gol all'anno, sembra tutto scontato ma non è scontato. Per cui penso che in attacco, con loro due, siamo abbastanza apposto "