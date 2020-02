Inzaghi: "Non penso al primo posto. Juve o Inter? Non so per chi tifare"

Lazio prima?

Ho pensato più alla partita che affronteremo, che non è semplice ma molto scomoda. Il Bologna ha 34 punti, ha avuto tante defezioni di calciatori importanti. Nell'ultimo periodo in trasferta ha fatto grandi partite

Juve-Inter

Spero si divertano i telespettatori, visto che è a porte chiuse. Non so per chi fare il tifo, sto pensando alla Lazio e al Bologna, che sarà un test molto importante

Torna Mihajlovic

Ero sicuro che avrei trovato Sinisa, è un collega e un caro amico, con cui ho condiviso tante cose insieme qui alla Lazio. Ci sentiamo, quando non succede mi informo sempre, abbiamo amici in comune. Trovo spesso la moglie e i figli qui a Roma. Conoscendolo, so quello che dà alle sue squadre e il Bologna infatti rispecchia il suo tecnico. Dovremo stare molto attenti

Seconde linee, l'arma in più

Penso di sì, sapevo che c'era bisogno di tutti. Ero tranquillo in merito, perché chi non giocava sempre si allenava nel migliore dei modi. Sapevo che tutti si sarebbero fatti trovare presente