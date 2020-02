Inzaghi: "Non potevo chiedere di più alla mia Lazio"; Juric: "Quasi una partita perfetta"

La Lazio non va oltre lo 0-0 contro l’Hellas Verona nel recupero della 17a giornata e manca il sorpasso sull’Inter in campionato. Simone Inzaghi, però, non è deluso dalla prestazione dei suoi. Anzi, era difficile chiedere di più considerando che la Lazio veniva dalla gara di domenica contro la SPAL.

" Ho fatto i complimenti alla squadra, siamo stati bravissimi. A pochi giorni dalla gara di domenica abbiamo organizzato una bella partita contro una squadra che ha messo in campo grande intensità. Non abbiamo trovato l'episodio e nell'ultimo cambio ho preferito Parolo perché mi è capitato più volte che queste partite le perdi. Allora ho preferito mettere Parolo, ma ho fatto i complimenti alla squadra. 17 risultati utili consecutivi? Fa piacere. Era un record che insieme a Marcolin abbiamo fatto nell'anno dello Scudetto con Eriksson. Manca ancora qualcosina, ma non posso dire niente ai ragazzi e a questo pubblico che, nonostante fosse mercoledì, è venuto e ci ha spinto. Spiace non avergli regalato i tre punti ma i ragazzi in campo hanno dato tantissimo "

Luis Alberto ci ha provato?

" Devo essere sincero, devo rivedere la partita. La mia impressione è stata di una grande partita contro una squadra che ha messo in campo tante energie. Abbiamo preso due pali, fatto 27 tiri, alla squadra non posso chiedere di più "

Manca un giocatore che usi il fisico davanti?

" Lo avevamo individuato, ci abbiamo provato e non ci siamo riusciti. Stasera mancava Correa e sappiamo quanto rappresenta per la nostra squadra. Sono qui però a commentare un'ottima prova dei ragazzi. C'è rammarico per non aver portato a casa i tre punti, adesso dovremo organizzare in quattro giorni un'altra partita importante che avremo a Parma "

Ivan JURIC (All. Verona)

" È stata una partita bellissima, abbiamo fatto una prestazione superlativa contro una squadra forte. Abbiamo fatto la partita perfetta? Perfetta sarebbe stata con il gol di Borini. Loro sono stati bravi su dei tiri da fuori con Luis Alberto, che ha una capacità tecnica impressionante. Abbiamo concesso poco. Per combattere con questa Lazio dovevamo fare una partita eccellente e l'abbiamo fatta. Adesso la Juve? Non sarà facile recuperare, ma abbiamo tanto entusiasmo. Cercheremo di fare la partita della vita. La squadra sta crescendo bene. All'inizio mi premeva fare un gruppo concreto, a cui aggiungere sempre qualcosa. Lo stiamo facendo, le risposte dei ragazzi sono sicuramente soddisfacenti "