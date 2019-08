Inzaghi: "Si parla poco della Lazio ma vogliamo la Champions"

" Quello che è successo nelle ultime stagioni appartiene al passato. Abbiamo fatto grandi cose, grandi vittorie ed ottenuto ottimi piazzamenti. Dobbiamo migliorare la posizione finale in campionato ed arrivare in Champions League "

Così alla vigilia del match con la Sampdoria, il tecnico della Lazio Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa dal Centro Sportivo di Formello. "Non dobbiamo guardare indietro, nonostante siamo riusciti a vincere anche dei trofei. Dobbiamo azzerare tutto e guardare avanti - aggiunge - vogliamo migliorarci e crescere sapendo che il prossimo sarà un campionato difficile, tutte le squadre di metà classifica si sono rinforzate e dovremo farci trovare pronti".

"Sono felice di come si stanno allenando i miei ragazzi in questo precampionato, ho avuto grande disponibilità e tutti i nuovi si sono ambientati al meglio. Lazzari è reduce da un’esperienza in una squadra italiana di Serie A che, inoltre, giocava con il nostro stesso modulo, mentre gli altri si sono adattati alla nostra dimensione e ci metteranno di più ad ambientarsi essendo provenienti da altri campionati e da altri paesi", ha proseguito Inzaghi. Mi porterò qualche dubbio domani, ma chi partirà per Genova sarà arruolabile. Domani ci aspettiamo una Sampdoria aggressiva che ha assorbito le idee di Di Francesco. Non sarà facile debuttare in un clima caldo con tifoseria importante, ci servirà una prova da Lazio", ha aggiunto. "Da anni sappiamo che in estate si parla poco della Lazio, siamo dietro, ma come tutti gli anni anche in questa stagione ce la giocheremo fino in fondo in posizioni importanti, avendo vinto anche dei trofei nelle ultime annate sportive. Nella mia testa so che possiamo fare molto bene", ha ribadito.

Capitolo mercato

" Con la Società e con Tare c’è grande dialogo. Stiamo monitorando qualcosa per il reparto avanzato, ma sappiamo che Caicedo che nei prossimi giorni prolungherà il contratto con la Lazio: ho grande fiducia in lui. Milinkovic è un nostro top player, ha svolto 35 giorni al meglio poi ha avuto un problema all’anca che lo ha frenato. Da martedì è tornato a lavorare bene nel gruppo, se domani mi darà garanzie penso che partirà dal primo minuto "