Dopo lo stop di settimana scorsa contro la Juventus, il Parma torna a correre e supera l'Udinese 2-0. Tre punti importanti, fondamentali per la banda di D'Aversa che raggiunge Milan e Cagliari al sesto posto e può sognare l'Europa.

Vittoria in fin dei conti meritata per i padroni di casa, sempre solidi dietro e molto cinici davanti. L'Udinese ci prova, ma dopo un buon inizio crolla sotto i colpi di Gagliolo e Kulusevski, per poi svegliarsi nella ripresa troppo tardi.

Nonostante le assenze di Inglese e Gervinho il Parma continua a fare il suo gioco e i risultati arrivano, mentre la squadra di Gotti rimane a quota 24 nella seconda parte della classifica, con un buon vantaggio però sulla zona calda.

Tabellino

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo (dal 62' Laurini); Kurtic (dal 73' Dermaku), Scozzarella (dall'85' Grassi), Hernani; Kulusevski, Cornelius, Kurtic.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao (dal 55' Jajalo), Ekong (dal 78' De Maio), Nuytinck; Stryger Larsen, De Paul, Mandragora, Fofana (dal 74' Nestorovski), Sema; Lasagna, Okaka.

GOL: Gagliolo (P), Kulusevski (P),

AMMONITI: Troost-Ekong (U), Mandragora (U), Beaco (U), Hernani (P), Laurini (P),

ESPULSI: Nessuno

ARBITRO: Sozza

La cronaca in 12 momenti chiave

06' OKAKA DI TACCO: Cross rasoterra di Sema, Okaka sfiora di tacco e la sfera capita facile tra le braccia di Sepe.

15' OKAKA DI TESTA: Cross dall'altra fascia rispetto a prima, con Stryger Larsen che la mette in mezzo, Okaka da solo stacca ma la mette alta.

18' PARMA AVANTI: Giocata in mischia del Parma con un batti e ribatti, tiro di Kulusevski ribattuto che però arriva sul sinistro di Gagliolo che al volo, mette un bel diagonale.

31' CI PROVA CORNELIUS!!!! Dalla tre quarti Kurtic la mette in mezzo, stop e tiro al volo di Cornelius, il portiere devia in corner.

33' KULUSEVSKI CON LA COMPLICITA' DI MUSSO Tiro dal limite di Kulusevski, diagonale lento con Musso che tocca ma si fa sfuggire la sfera.

51' TIRO CROSS DI HERNANI: Rischia di finire all'incrocio dei pali, Musso è bravo a smanacciare in corner.

53' SINISTRO A GIRO DI KULUSEVSKI: Dal vertice dell'area di rigore ci prova lo svedese, non di molto a lato!

62' SEPE PARA SU MANDRAGORA: Parma un po' sbilanciato e l'Udinese ne approfitta, il tiro di Mandragora però trova Sepe preparato a respingere!

64' GRANDE SEPE: Punizione per l'Udinese di De Paul, deviata dalla barriera ma Sepe in controtempo riesce comunque a respingere.

70' MANDRAGORA VICINO AL GOL: Gran momento dell'Udinese, purtroppo il tiro del centrocampista da buona posizione a centro area finisce a fil di palo.

71' PAZZESCO ERRORE DI MANDRAGORA: Erroraccio di Iacoponi in difesa che regala palla a Mandragora che scatta in campo aperto, ma davanti al portiere solissimo la mette fuori.

88' LASAGNA ACCORCIA, MA E' FUORIGIOCO: Sponda di Okaka per Lasagna che in due tempi la mette dentro! Ma Okaka era in offside.

MVP

Matteo SCOZZARELLA: Silenzioso nel mezzo, è lui il registra che fa girare al meglio la sua squadra. Anche quando non ha spazio, se lo va a cercare per giostrare al meglio il gioco dei suoi.

Il momento social

Promosso

Luigi SEPE: Sempre disordinato sulle palle inattive, perfetto però sui tanti tiri da lontano dell'Udinese, grandioso sulla punizione di De Paul.

Bocciato

Rodrigo BECAO: Male. Spesso goffo, in ritardo, mai sicuro. Si fa ammonire ad inizio secondo tempo e Gotti per paura del rosso decide di cambiarlo.