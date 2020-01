Juan Iturbe e il Genoa: due destini che non si uniscono mai. Neppure quando i pianeti sembrano finalmente essersi allineati perché tutto vada come deve andare. Niente da fare, neppure questa volta: l'esterno paraguaiano di origini argentine, pronto a rientrare in Serie A dai messicani dei Pumas dopo aver già indossato le casacche di Verona, Roma e Torino, non si unirà alla truppa di Nicola.

E dire che tutto, come detto, pareva propendere verso un finale felice. Già raggiunto un accordo tra il Genoa e i Pumas sulla base di un prestito con obbligo di riscatto, Iturbe questa mattina si era recato all'Istituto Baluardo di Genova per sottoporsi alle visite di rito con il club rossoblù. Giubbotto con cappuccio, zaino sulle spalle, pollice alzato a favor di cellulari, volto sorridente. Eppure, dopo la conclusione dei test medici tutto è saltato a causa di un mancato accordo economico. Operazione, insomma, definitivamente morta. E non è la prima volta.

Il precedente del 2015 e le scuse di Sabatini

" Mi scuso con il Genoa, con il presidente Preziosi e con i suoi tifosi, ma il dubbio di indebolire la Roma si è insinuato forte. E quindi Iturbe resterà qui. Volevo mandarlo al Genoa per la sua crescita, però poi ho cambiato idea. "

Vi ricorda qualcosa? Probabilmente sì. Sono le parole che Walter Sabatini, all'epoca direttore sportivo della Roma, pronunciò il 28 agosto del 2015, tre giorni prima della conclusione di quella finestra estiva di mercato. Anche allora Iturbe, reduce da una disastrosa stagione d'esordio nella Capitale, si era sentito un giocatore del Genoa per qualche ora, pur senza effettuare le visite mediche. E anche allora, come oggi, l'operazione era saltata proprio all'ultimo momento.

Iturbe e il Genoa si sono parzialmente riavvicinati, ma senza mai sfiorarsi né tantomento toccarsi veramente, anche nelle sessioni successive di mercato. Nel 2016 e nel 2017 l'ex giallorosso è stato nuovamente accostato al Grifone, ma questa volta senza troppa concretezza. Tanto da volare in prestito prima al Torino e poi al Bournemouth e, quindi, proseguire la propria carriera in Messico con Tijuana e Pumas. Ora, ecco una seconda chance al tramonto di gennaio. Ma il matrimonio, ancora una volta, non s'ha da fare.