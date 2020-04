Juan Musso: quale squadra dovrebbe acquistarlo e perché?

Tutti pazzi per Juan Agustin Musso. Il 25enne portiere di Udinese e Nazionale argentina è ormai pronto per spiccare il grande salto verso un club più ambizioso e sono, come vedremo, soprattutto i club milanesi a essersi fatti avanti per lui. D'altronde il nativo di San Nicolas è reduce da due ottime stagioni alla Dacia Arena dopo gli esordi con il Racing Club e alle soglie dei 26 anni è comprensibile voglia giocarsi le sue carte in una “big” del nostro campionato o di qualche altro lido. Sarà anche per lui una sessione di mercato incandescente, quando finalmente il calcio riaprirà i battenti.

Milan: trovato l’erede di Donnarumma

La partenza di Gigio Donnarumma è sempre più probabile e il Milan avrebbe individuato in Musso l'erede del portierone cresciuto in casa. Perché farebbe al caso del Diavolo? Perché Musso è un portiere completo, all'apice della maturità calcistica, plastico tra i pali e affidabile in fase di uscita. Nell'ottica di un restyling sotto l’egida di mister Rangnick l'argentino sarebbe un ottimo guardiano della porta. Il suo contratto con l’Udinese scade a giugno 2023 e la valutazione è abbordabile, a meno che non scatti un'asta al rialzo. Milan secondo radiomercato in pole per il classe 1994.

Inter: caccia a un vice Handanovic

Diverso il discorso dell’Inter che almeno per la prossima stagione affiderà le chiavi della porta a Samir Handanovic (e ci mancherebbe altro!). Musso però ha dieci anni in meno rispetto all'estremo difensore sloveno: sarebbe un affidabile secondo per il presente (ruolo scoperto quest'anno nell’organico di Conte), un credibile “numero uno” per il futuro. In arrivo un serratissimo e speciale derby della Madonnina di mercato per accaparrarsi il portiere bianconero.

I migliori portieri della Serie A

GIOCATORE SQUADRA PARTITE CLEAN SHEET PERCENTUALE G. DONNARUMMA MILAN 24 9 41,7 & MARCO SILVESTRI VERONA 25 8 36 % JUAN MUSSO UDINESE 26 8 34,6 % THOMAS STRAKOSHA LAZIO 26 8 34,6 % WOJCIECH SZCZESNY JUVENTUS 19 7 42,1 % SAMIR HANDANOVIC INTER 22 7 31,8 % EMIL AUDERO SAMPDORIA 25 7 28 % B. DRAGOWSKI FIORENTINA 26 7 26,9 %

Napoli: a caccia di un numero 1

Doveva essere la stagione di Alex Meret a Napoli, non è stato così. Con il passaggio di testimone tra Gattuso e Ancelotti la grande promessa del nostro calcio ha perso il posto a tutto vantaggio dell'"usato sicuro" David Ospina. Napoli dunque a caccia di un "numero uno" di sicuro affidamento: senza ombra di dubbio Musso ha i numeri per interessare al club di Aurelio De Laurentiis. Qualora gli azzurri riuscissero a piazzare Meret (a una delle milanesi?) potrebbero balzare in pole per il portiere argentino.

Chelsea: la suggestione estera

Un timido sondaggio, secondo i giornali, il Chelsea lo avrebbe già fatto per il portiere dell’Udinese: nonostante l’enorme investimento di 80 milioni, evidentemente Kepa non convince del tutto dalle parti di Londra e i dirigenti si stanno guardano in giro. Oppure sono semplicemente a caccia di un ottimo secondo per affrontare un'estenuante stagione di Premier League con tutte le carte in regola. Pista Premier tutta da verificare, in ogni caso.