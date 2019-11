Juric: "Cori razzisti contro Balotelli? Solo fischi per Mario, non diciamo cazzate"

Non si metta in discussione il risultato del Verona e, soprattutto, non c’è stato nessun razzismo nei confronti di Balotelli. Solo sfottò perché è un grande giocatore... Avvesario! Questo il pensiero di Ivan Juric che a fine partita dice la sua sull’episodio capitato a Balotelli al 55’.

" Non ho paura di dirlo. Oggi non c'era niente, nessun buu razzista. Tanti fischi e tanti sfottò contro un grande giocatore, ma oggi non c'era proprio niente di razzista. Io ho sentito spesso 'zingaro di merda', tutta Italia va verso questa direzione, dai colpa allo straniero che è più semplice. Ma oggi non c'era proprio niente "

Perché Balotelli ha reagito così?

" Chiedetelo a lui, io ho sentito solo sfottò di campo, ma nient'altro. Ripeto, i cori razzisti mi fanno schifo e sono il primo a condannarli, ma oggi ho sentito solo grandi fischi verso un grande giocatore. Non parliamo di razzismo perché è una bugia, non diciamo cazzate. Non creiamo un caso dove non c'è "

L'abbraccio a Salcedo?

" Ci mancava non venisse ad abbracciarmi. Non era facile, avevamo davanti una squadra tosta. I ragazzi sono andati oltre il limite, sono stati splendidi. Una partita con una diretta concorrente, valeva tantissimo. Il gol di Salcedo è un premio alla sua bravura? Ha sbagliato un movimento in un'occasione, ma ne ha fatti altri giusti. Loro hanno cambiato un giocatore ammonito per questo, per me è un talento puro, deve lavorare con serenità "