Juve, Douglas Costa ancora infortunato: lesione muscolare alla coscia destra

Non c'è pace per Douglas Costa in questa stagione. Il brasiliano della Juventus dovrà stare fermo per circa due settimane a causa di una lesione di basso grado del muscolo semitendinoso della coscia destra. Il giocatore ha iniziato il trattamento riabilitativo e i tempi per un completo recupero sono di circa 15 giorni. La Juventus fa sapere che, in seguito a accertamenti diagnostici effettuati questa mattina presso il J Medical, è emerso che Matthjis de Ligt ha subito, nel match di Bergamo, una lussazione alla spalla destra e ha dovuto effettuare terapie e recupero. Terapie e recupero anche per Federico Bernardeschi, che contro la Dea ha subito un trauma all'emitorace destro.

Cristiano Ronaldo ha effettuato, infine, la seduta completa di allenamento, mentre Adrien Rabiot e Alex Sandro hanno effettuato lavoro differenziato in campo.