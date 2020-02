Juve-Inter-Lazio: è più che mai lotta a tre. E, visto il clima, auguri agli arbitri e al Var

Hanno vinto tutte e tre, per un totale di 10 gol a 1. La classifica, oggi, è Juventus 54, Inter 51, Lazio 49. Chissà mercoledì, dopo il recupero tra Lazio e Verona. Si profila una primavera calda non meno di certi autunni del passato. Caldissima, addirittura, se misuriamo la febbre con il termometro delle polemiche. Commisso, in versione ultrà, ha sbroccato dopo i due rigori di Cristiano, uno plausibile in base al mani-comio vigente e uno molto generoso. Siamo alle solite. Il padrone della Fiorentina ha citato il podio dei torti partendo dal terzo posto (penalty negato con il Genoa), poi il secondo (penalty negato con l’Inter in coppa), quindi il primo: l’uovo di Pasqua dello Stadium. Nedved gli ha risposto per le rime (e per il tè), a conferma che, dalle sfuriate di Gasperini anti Lau-Toro (rigore più rosso in cavalleria nella pancia di Inter-Atalanta), nulla è cambiato e nulla cambierà. Questi siamo.

Video - Nedved: "Commisso? Queste uscite si fanno sempre quando si perde con la Juve, non va bene" 01:35

Video - Commisso attacca la Juve: "Nedved? Se lo beva lui il té. Questo schifo di arbitraggio deve cambiare" 01:44

Var o non Var, la sudditanza psicologica resiste e persiste. Con lo scudetto in ballo, e non già in frigo, auguri agli arbitri in campo e allo schermo: non sempre si fidano l’un l’altro, a volte vanno a controllare, a volte no. Di sicuro, rispetto alla Premier, in Italia si danno un sacco di rigori in più. Chi ha ragione?

Nel dettaglio: doppiette di Cristiano, Lukaku e Immobile per una graduatoria che recita Immobile 25, Cristiano 19, Lukaku 16. Solo la Lazio ha passeggiato tra le macerie della Spal, non la Juventus e neppure l’Inter. La squadra di Sarri continua a imporre un possesso palla che mal si concilia con l’avarizia delle occasioni. Di più: nel primo tempo era stato Szczesny a salvare il risultato, non Dragowski. In ripresa De Ligt, gol a parte, e Douglas Costa, lui, deve ricavare più fiamme dai cerini che accende.

A Udine l’Inter ha sofferto per un’ora. Poi fuori Eriksen e dentro Brozovic, fuori Esposito e dentro Sanchez, Barella più avanti e Lukaku, in assenza dello squalificato Lau-toro, uomo del destino, ancora e sempre. Così così, Eriksen: mezzala o trequartista, piccolo cabotaggio. Era al battesimo, non siate drastici. Conte può finalmente pescare in una rosa all’altezza dei suoi appetiti. Dimenticavo Young e Moses: nulla di clamoroso, ma più fisicità; e in vetrina anche Padelli, l’ombra di Handanovic. L’Inter veniva da tre pareggi. Domenica l’aspetta Ibra. Ripeto: non ha incantato, ma ci sono gare che bisogna vincere, punto.

Video - Conte: "Eriksen così così? Ho forzato il suo inserimento, ma ha qualità ed esperienza importanti" 01:34

Come Madama doveva riscattare la polvere di Napoli, così Inzaghi chiedeva di reagire alla bruttezza del derby. La Spal non è certo la bilancia ideale per pesare il netto di una esibizione, meglio i numeri: dodici vittorie nelle ultime tredici partite. La Juventus del tiki-taka, l’Inter della miglior difesa, la Lazio di un attacco secondo solo al luna park dell’Atalanta: resto dell’idea che saranno le punte di complemento (Higuain, Dybala, Martinez, Sanchez, Correa, Caicedo) e le strutture dei centrocampo a orientare il duello. Senza trascurare i diversivi: Sarri avrà la Champions e la Coppa Italia, Conte l’Europa League e la Coppa Italia, Inzaghi nulla. «Non firmo per il secondo posto», ha dichiarato. Fa bene.

Il mio borsino post mercato: Juventus 35%, Inter 33%, Lazio 32%.