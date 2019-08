Juve, via Cancelo e Dybala in vetrina: ma come, non era la richiesta di Allegri?

La Juventus cambia pelle e lo fa nel modo che non ti aspetti. Nella lunga estate del calciomercato lo spazio per gli scossoni, le sorprese, i cambi di strategia improvvisi sono in realtà all’ordine del giorno. Eppure, a sfogliare il calendario un paio di mesi dietro, di fronte a scelte del genere ci sarebbe stata una mezza rivoluzione.

Già, perché dietro al ribaltone che aveva fatto saltare Massimiliano Allegri, tecnico dei record in casa bianconera, c’erano anche gli aspetti legati al mercato. Il “chiacchiericcio”, scriveva qualcuno. Una piccola “rivoluzione”, aveva osato invece qualcun altro. Era quella chiesta sul mercato dal tecnico livornese, dove la Juventus, in qualche modo, avrebbe dovuto privarsi di due o tre elementi di spicco: tra questi, Paulo Dybala e Joao Cancelo.

Joao Cancelo e Paulo Dybala, JuventusGetty Images

Apriti cielo. Le richieste di Allegri o presunte tali – forse più semplicemente indicazioni – avevano aperto il vaso di Pandora degli eventi successivi. Una lunga riflessione; una ferma decisione; un addio tra strette di mano, sorrisi e abbracci, com’era giusto che fosse. Meglio ripartire con un progetto tecnico rivoluzionario – per la filosofia del club – volto anche e soprattutto a rigenerare i talenti – e il talento – già in rosa.

“La qualità davanti è quella che fa la differenza”, aveva detto Maurizio Sarri nella prima conferenza stampa di presentazione. E giù tutti a spellarsi le mani, consapevoli che la rivoluzione era pronta a partire.

Video - Napoli, dito medio, tuta, CR7: il meglio della conferenza di Sarri in 5 minuti 05:43

Poi, in un mese di mercato, dopo i numeri da fuoriclasse per portare via al tavolo delle potenze il più promettente dei difensori in Europa, il rovescio della medaglia: dover far cassa.

Il “no, grazie” di Higuain a varie destinazioni; il mercato quasi inesistente per mezzi esuberi dai lauti ingaggi come Khedira e Mandzukic. E nella vetrina delle offerte chi ci finisce? Proprio loro: Paulo Dybala e Joao Cancelo.

Il primo che a Manchester non è finito (almeno per ora), solo per propria volontà; l’altro che è stato sacrificato sull’altare delle plusvalenze in funzione di una contropartita che, senza troppi giri di parole, è uno dei bocciati di Pep Guardiola.

Allegri, Douglas Costa e Paulo Dybala. JuventusGetty Images

Nulla di male, per carità, di fronte all’ingrato compito di chi a fine sessione deve in qualche modo far quadrare i bilanci. Solo, un sorriso, ripensando alla mobilitazione – rigorosamente da tastiera – post indicazioni di Allegri. Uno per cui il tempo è stato già galantuomo a mezzo giro di record. E ancora sul campo si deve iniziare...