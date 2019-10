Juventus a Lecce senza Cristiano Ronaldo, Douglas e Ramsey: rientra De Sciglio

Tra Champions League e campionato aveva giocato tutte le partite per 90 minuti, tranne nella trasferta di Brescia in quello che è stato il primo turno infrasettimanale della stagione. Ecco che Maurizio Sarri ha risparmiato al portoghese la trasferta di Lecce, facendo un po’ di turnover dopo la 3a giornata della fase a gironi di Champions League. Out Ronaldo, spazio quindi alla coppia Dybala-Higuain con Bernardeschi possibile trequartista.

I convocati di Maurizio Sarri

Ancora assenti invece Douglas Costa (assente da metà settembre) e Aaron Ramsey che ha saltato le ultime contro Inter e Bologna in campionato. Nella lunga lista degli infortunati esce, però, Mattia De Sciglio che si era infortunato nel primo quarto d’ora della gara casalinga contro il Napoli del 31 agosto scorso.