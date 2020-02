Juventus, a Sarri torna il sorriso: ok Pjanic, Bernardeschi e Khedira, si svuota l'infermeria

La Juventus è tornata a fare risultato pieno contro il Brescia domenica scorsa, ma per Maurizio Sarri questo non è l’unico motivo di sorriso. Da Torino infatti arrivano, finalmente, notizie confortanti dal punto di vista dei lungodegenti in infermeria. Oltre a Chiellini, ufficialmente recuperato e messo in campo per il quarto d’ora finale proprio contro il Brescia, si va verso il recupero di due elementi importanti come Bernardeschi e Khedira.

Per quanto riguarda Bernardeschi, il tecnico conta nel suo recupero già per il match contro la SPAL a Ferrara. Pienamente ristabilito, Bernardeschi torna a disposizione come jolly nella figura sia del trequartista che della mezzala. E a proposito di mezzala la notizia più importante è quella anche del rientro di Sami Khedira. Praticamente recuperato, il tedesco dovrebbe tornare a disposizione per il match d’andata contro il Lione, in programma in Francia mercoledì 26 febbraio.

Federico Bernardeschi e Sami KhediraGetty Images

Se a queste due notizie si aggiunge il pericolo scampato per Pjanic, i cui esami strumentali hanno dato il via libera dopo lo spavento subito proprio contro il Brescia, di fatto l’intero centrocampo torna a disposizione per Sarri, che avrà così ampia libertà di scelta per l’inizio del momento più delicato della stagione.

Unico giocatore dunque a restare ancora fermo ai box è Douglas Costa, il cui recupero è stimato per il match di ritorno con i francesi in programma a metà marzo.

Rinnovo Chiellini: ok per un’altra stagione

E a proposito di giocatori recentemente ritrovati, piccole indiscrezioni arrivano anche sul rinnovo di Giorgio Chiellini. Il centrale bianconero, classe 1985 e dunque 35 primavere nel 2020, dovrebbe prolungare per un’altra stagione.

Non è ancora ufficiale, ma si tratta di una sostanziale formalità, con entrambe le parti pronte a trovare l’accordo per prolungare di un altro anno un rapporto che ormai dura ininterrotto dal 2004, quando Chiellini fu acquistato dal Livorno.