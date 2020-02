L'ipotesi Juventus-Inter a porte chiuse

" In questo momento la priorità per il Paese è la tutela della salute pubblica. Il dibattito può essere aperto, l'interruzione del sistema sportivo è difficile, il calendario è intasato. Iniziare il campionato tardi e non giocare nella sosta natalizia significa che se si sgarra una partita diventa complicato recuperare. Giocarla al sud? Organizzare una gara come questa in uno stadio diverso è difficile "

Sulla prima parte di stagione

" Siamo primi in campionato, agli ottavi di Champions e in semifinale di Coppa Italia. Se valutiamo il semestre possiamo dire che è ottimo, ma la mia abitudine è valutare una stagione. Pensare di voler vincere tutti gli anni a febbraio è sciocco, si vince a maggio e arrivare primi adesso in questo momento è un ottimo punto di partenza. Stiamo rispettando le aspettative "

Su Guardiola

" Sarebbe un'eresia dire che nessuno pensi a lui. Però in questo momento della sua vita è estremamente felice dove è, al di là delle contingenze. Se io sono felice dove sono difficilmente lascio per dove sono. E noi siamo molto contenti di Sarri, al di là delle cene che facciamo. Volevamo lui e abbiamo preso lui. L'impostazione è per i tre anni, la forza di un'idea è nella prosecuzione del tempo "

Su Conte all'Inter

" Conte è una bandiera juventina, è la Juventus da questo punto di vista. Con lui il rapporto è cordiale e disteso. La sfida che lui ha reputato più affascinante è riportare l'Inter a vincere, è una sfida ambiziosa, e per me avere questa sfida con Steven Zhang nell'ultima parte di campionato è affascinante "

2019, Antonio Conte saluta Andrea Agnelli allo Juventus Stadium, LaPresseLaPresse

Il rapporto con Allegri

" Ci siamo visti la scorsa settimana per un caffè, l'amicizia e la stima sono rimaste intatte, che rimanga quel senso di amicizia è normale dopo cinque anni. Le valutazioni sono state diverse, abbiamo optato per un cambio della guida tecnica "

Su Simone Inzaghi

" Conosco Simone e Pippo da trent'anni, mi piacciono, li conosco da sempre. Due ragazzi per bene, con la Lazio Simone ha fatto un grandissimo lavoro. Bisognerà vedere come, se e quando reagirà all'obbligo di vincere "

Su Paratici

" Grandissimo dirigente, lo sta dimostrando anche oggi e dal mio punto di vista non è sotto esame. Ha una differenza rispetto al passato: è sotto i riflettori e prima non lo era, e ora diventa il responsabile per ogni cosa. Ma uno deve valutare il suo percorso: lo abbiamo iniziato nell'ottobre 2018 e per scadenze naturali si chiude nel 2021 perché ci sono cicli triennali, non perché c'è una scadenza come lo yogurt "

Maurizio Sarri, Andrea Agnelli e Fabio ParaticiGetty Images

Sulle recenti parole di Commisso

" Mi hanno fatto piacere perché hanno fatto capire a Sarri cosa significa essere da Juventus. Una battuta fatta l'altro ieri, passata inosservata: 'Se il rigore dato alla SPAL fosse stato dato a noi...' "

Effetto Coronavirus, Juventus a -11% in borsa

Nel frattempo, come riporta Calcio e Finanza, il titolo della Juventus è stato sospeso in borsa per eccesso di ribasso dopo un'apertura che aveva fatto segnare un -11% con le azioni a 1,0155 euro.