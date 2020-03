Sei giorni dopo l’annuncio della positività di Daniele Rugani, primo calciatore positivo in Serie A, la Juventus ha comunicato con una nota stringata il secondo giocatore che è risultato positivo al Covid-19: Blaise Matuidi.

Il centrocampista francese, titolare e autore di un assist in Juventus-Inter (l’ultima partita del campionato di Serie A giocata a porte chiuse domenica 8 marzo prima del Dpcm Conte che ha vietato la pratica di tutte le competizioni sportive e ha obbligato tutta Italia a stare a casa), da mercoledì 11 marzo è in isolamento volontario come il resto dei compagni di squadra e continuerà ad essere monitorato nelle prossime ore e a seguire lo stesso regime. Il club ha comunque tenuto a precisare che Matuidi sta bene ed è asintomatico.

Nel frattempo nelle prossime ore e giorni la Juventus continuerà a fare nuovi tamponi sui propri tesserari e se non diramerà alcun comunicato ciò significherà che il resto della truppa sarà risultato negativa al Coronavirus.