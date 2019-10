La Juventus non si ferma. La squadra di Sarri inanella la quinta vittoria consecutiva domando un ottimo Bologna all'Allianz Stadium. Ronaldo sblocca il risultato al 19', Danilo pareggia per gli emiliani al 26' e Pjanic al 54' firma il gol che vale i 3 punti. Una prestazione in chiaroscuro quella dei bianconeri, che dopo il 2-1 sfiorano a più riprese il terzo gol ma proprio allo scadere rischiano di subire il 2-2: a salvare la Juve ci pensano la traversa e uno straordinario Buffon. Dubbi nel finale anche per un tocco di braccio di De Ligt.

Il momento social del match

Il tabellino

Juventus-Bologna 2-1

Juventus (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira (62' Bentancur), Pjanic, Rabiot (73' Matuidi); Bernardeschi; Higuain (82' Dybala), Ronaldo. All.: Sarri.

Bologna (4-3-3): Skorupski; M'Baye, Bani, Danilo, Krejci; Svanberg (80' Skov Olsen), Poli (82' Dzemaili), Soriano; Orsolini, Palacio, Sansone (80' Santander).

Arbitro: Massimiliano Irrati di Pistoia.

Gol: 19' Ronaldo (J), 26' Danilo (B), 54' Pjanic (J).

Assist: M'Baye (B, 1-1).

Ammoniti: Rabiot, Bentancur (J), Sansone, Danilo, Bani (B).

Note - Recupero 0'+3'.

La cronaca in 10 momenti chiave

19' GOL DELLA JUVENTUS! CRISTIANO RONALDO! Il portoghese si avventa sul pallone dopo un pasticcio di Krejci, punta Bani e fulmina Skorupski con un destro rasoterra potente e preciso sul primo palo.

26' PAREGGIO DEL BOLOGNA! DANILO! Su un traversone dalla destra M'Baye spizza per Danilo che lascia partire un destro fantastico che si insacca nell'angolo sotto l'incrocio. Niente da fare per Buffon che vola ma non può arrivarci. Assist di M'Baye.

53' PARATONA DI SKORUPSKI! Ronaldo si avvita sul corner e colpisce di testa, pallone indirizzato sotto la traversa e alzato in corner dal portiere del Bologna con un gran riflesso.

54' GOL DELLA JUVENTUS! PJANIC! Batti e ribatti al limite dell'area, Soriano sbaglia l'appoggio arretrato, il pallone arriva sul destro di Pjanic che batte Skorupski con un destro rasoterra angolato. Che pasticcio del Bologna!

64' JUVENTUS A UN PASSO DAL 3-1! Ronaldo allarga per Alex Sandro, traversone basso per il sinistro di prima intenzione di Higuain, Skorupski si allunga e toglie il pallone dall'angolino basso. Splendida azione dei bianconeri.

75' OCCASIONE JUVENTUS! Ronaldo dalla destra punta Bani e crossa basso sul primo palo per la deviazione di Higuain: Skorupski riesce miracolosamente a respingere in tuffo, poi Bernardeschi perde l'attimo e il suo sinistro viene murato.

81' ANCORA SKORUPSKI! Contropiede a tutta velocità della Juventus, combinazione tra Higuain e Ronaldo con CR7 che fa partire un sinistro diretto sotto l'incrocio: il portiere del Bologna vola e alza in corner.

83' ORSOLINI VICINO AL 2-2! Errore in disimpegno di Bonucci, ne approfitta Palacio che spara col destro colpendo De Ligt, il pallone si impenna e Orsolini da due passi liscia la conclusione al volo con il destro, non il suo piede.

92' CHE RISCHIO PER DE LIGT! Cross di Skov Olsen dalla destra: De Ligt interviene in scivolata, manca il pallone e lo colpisce con il braccio sinistro. Tutto regolare per Irrati, decisione confermata dal silent-check del VAR.

94' TRAVERSA DI SANTANDER! Punizione dalla destra di Orsolini per l'incornata di Santander che si stampa sulla traversa. L'azione prosegue, c'è un rimpallo e ancora Santander colpisce in rovesciata: Buffon alza in corner con un riflesso prodigioso!

La parata di Gianluigi Buffon - Juventus-Bologna Serie A 2019-20Getty Images

MVP

Gianluigi BUFFON - La parata a tempo scaduto sulla rovesciata da due passi di Santander vale come un gol: un riflesso straordinario di un campione infinito di 41 anni.

Fantacalcio

Promosso

Miralem PJANIC - Il centrocampista bosniaco conferma di attraversare un ottimo momento di forma. Dirige la squadra dettando i tempi di gioco con grande intelligenza e decide la partita con un gol di rapina, il suo terzo stagionale in campionato.

Bocciato

Roberto SORIANO - Serata da dimenticare in fretta. Non si vede quasi mai, tocca pochissimi palloni e commette l'errore decisivo in occasione del gol di Pjanic con uno sciagurato retropassaggio.