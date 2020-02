Dopo il passo falso di Verona di una settimana fa e il pareggio contro il Milan nella semifinale d'andata di Coppa Italia, la Juventus ritrova il successo battendo 2-0 il Brescia allo Stadium. Le Rondinelle, in formazione rimaneggiata, rimangono in dieci al 37' per l'espulsione di Ayé (doppio giallo) e un minuto dopo Dybala sblocca il risultato con uno splendido sinistro a giro su punizione. Nella ripresa, al 75', arriva il raddoppio di Cuadrado su assist di tacco di Matuidi. Applausi nel finale per Giorgio Chiellini, entrato al 78' al posto di Bonucci: il capitano non giocava dallo scorso 24 agosto in Parma-Juventus 0-1, match in cui segnò il gol decisivo. Brutte notizie invece per Pjanic: il centrocampista bosniaco, entrato in campo al 66', è stato costretto a uscire al 73' per un problema muscolare.

Il momento social del match

Il tabellino

Juventus-Brescia 2-0

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci (78' Chiellini), Rugani, Alex Sandro; Ramsey (66' Pjanic, 73' Matuidi), Bentancur, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Higuain. All.: Sarri.

Brescia (4-3-1-2): Alfonso (10' Andrenacci); Sabelli, Mateju, Chancellor, Martella; Bisoli, Dessena, Bjarnason (80' Ndoi); Zmrhal (90' Skrabb); Balotelli, Ayé. All.: Lopez.

Arbitro: Daniele Chiffi di Padova.

Gol: 38' Dybala (J), 75' Cuadrado (J).

Assist: Matuidi (J, 2-0).

Ammoniti: Bonucci, Higuain, Bentancur (J).

Note - Recupero 4'+3'. Espulso Ayé (B) al 37'.

La cronaca in 10 momenti chiave

32' DYBALA VICINO AL GOL! Spunto di Higuain in area, scarico per Dybala che calcia da due passi con il destro: conclusione ciabattata che finisce sul fondo.

37' ESPULSO AYÉ Secondo giallo per l'attaccante che, già ammonito, aggancia Ramsey al limite dell'area. Brescia in dieci uomini.

38' GOL DELLA JUVENTUS! DYBALA! Perfetto sinistro a giro dell'argentino: palla che tocca il palo alla destra di Andrenacci e si insacca. Esecuzione impeccabile di Dybala. Juventus avanti di un gol e in superiorità numerica.

45' MIRACOLO DI ANDRENACCI! Cross dalla trequarti sinistra di Bentancur, Rugani svetta a centro area e il portiere del Brescia vola respingendo con la mano di richiamo deviando il pallone sulla traversa. Che parata! Juventus a un passo dal raddoppio.

49' SALVATAGGIO INCREDIBILE DI SABELLI! Splendida giocata di Higuain: controllo orientato col sinistro in piena area e diagonale di destro. Andrenacci è battuto, ma in qualche modo Sabelli sulla linea riesce a mettere in corner.

67' DYBALA SFIORA IL RADDOPPIO! L'argentino semina il panico tra i difensori del Brescia, si aggiusta il pallone sul sinistro e spara a colpo sicuro: Bjarnason si immola e respinge forse con il volto.

72' CHE OCCASIONE PER IL BRESCIA! Respinta corta di Pjanic, al limite dell'area Bjarnason è tutto solo e può caricare con il destro: pallone alto sopra la traversa.

75' 2-0 JUVENTUS! CUADRADO! Il colombiano chiede il triangolo al limite dell'area a Matuidi che gli restituisce il pallone con il tacco. Destro vincente nell'angolino basso. Niente da fare per Andrenacci, spiazzato.

77' PALO DI BENTANCUR! Missile di destro dalla distanza, Andrenacci viene salvato dal palo esterno.

93' TRAVERSA DI DYBALA! L'argentino calcia a colpo sicuro su assist di Cuadrado: bomba che sbatte sulla traversa e torna in campo.