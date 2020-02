Cristiano Ronaldo salta Juventus-Brescia: il portoghese non è stato inserito da Maurizio Sarri nell'elenco dei 20 convocati che prenderanno parte alla sfida contro le Rondinelle in programma domenica pomeriggio alle 15 allo Stadium. L'assenza di Ronaldo, che giovedì era andato a segno su rigore nella semifinale d'andata di Coppa Italia contro il Milan a San Siro, si spiega con la necessità di concedere un turno di riposo a CR7 che ha saltato solo una delle ultime 14 partite ufficiali tra campionato, Coppa Italia e Supercoppa Italiana.

CR7, rinviato l'assalto a Batistuta e Quagliarella

Ronaldo, che segna ininterrottamente da 10 partite in campionato (serie aperta l'1 dicembre in Juventus-Sassuolo 2-2) non potrà quindi eguagliare contro il Brescia il record di Batistuta e Quagliarella che trovarono il gol per 11 gare di fila rispettivamente nel 1994-95 e nel 2018-19. Il portoghese cercherà di centrare il primato sabato prossimo 22 febbraio in SPAL-Juventus, in programma alle 18.

Si rivede Chiellini dopo quasi 6 mesi

La buona notizia è il ritorno tra i convocati di Giorgio Chiellini. Il capitano della Juventus partirà con ogni probabilità dalla panchina. La sua ultima presenza risale al 24 agosto scorso alla prima giornata di campionato in Parma-Juventus 0-1, match nel quale segnò la rete decisiva.