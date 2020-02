Juventus-Brescia: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Juventus (4-3-1-2): Buffon; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Ronaldo, Dybala. All. Sarri

Indisponibili: Douglas Costa, Bernardeschi, Chiellini, Khedira, Demiral.

Squalificati: -

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Martella; Bisoli, Viviani, Dessena; Bjarnason; Ayé, Balotelli. All. Lopez

Indisponibili: Tonali, Torregrossa

Squalificati: -

Statistiche Opta

La Juventus è imbattuta nelle ultime otto partite contro il Brescia in Serie A: sette successi e un pareggio per i bianconeri.

La Juventus è imbattuta in casa in Serie A contro il Brescia: 17 vittorie e cinque pareggi in 22 sfide – tra le squadre contro cui le Rondinelle non hanno mai vinto in trasferta, la Vecchia Signora è quella affrontata più volte.

La Juventus ha perso due delle ultime tre partite di campionato, tante sconfitte quante nelle precedenti 22 gare nella competizione.

La Juventus ha ottenuto 31 punti sui 33 disponibili in partite casalinghe in questa stagione, grazie a 10 vittorie e un pareggio: solo il Liverpool (13 successi su 13) ha fatto meglio nei maggiori cinque campionati europei.

Dopo il Lecce (64%), il Brescia (63%) è la squadra che in questo campionato ha conquistato in percentuale più punti in trasferta rispetto ai totali: 10 punti su 16 ottenuti in gare esterne.

Due punti nel 2020 per il Brescia, peggior squadra di Serie A nel periodo in questione – nei maggiori cinque campionati europei ha fatto peggio solo il Tolosa (uno).

La Juventus è la squadra con il possesso palla più alto in questo campionato (59%): in tutti i suoi tre anni al Napoli, Maurizio Sarri ha avuto la squadra col miglior possesso in Serie A, nella scorsa Premier League solo il City di Guardiola ha fatto meglio (68% vs 63,4%).

Nessuna squadra ha segnato più gol della Juventus su sviluppo di calcio piazzato in questo campionato (17), mentre il Brescia è quella che da palla ferma ha segnato di più in percentuale (48%: 10/21).

Il fenomeno della Juventus, Cristiano Ronaldo, ha segnato in 10 partite di fila, portandosi così a meno uno dal record di 11 gare consecutive in gol in un singolo campionato di Serie A, attualmente condiviso da Batistuta e Quagliarella.

L’attaccante del Brescia, Mario Balotelli, ha giocato due partite in casa della Juventus in Serie A: una rete per lui nell’1-1 dell’aprile 2009, con la maglia dell’Inter.