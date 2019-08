"La trasferta a Parma non è proprio il modo più soft per partire. Con la maglia della Juventus al Tardini ho sempre sofferto: partite difficili, vittorie sudate e ogni tanto anche qualche delusione. Ma la prima giornata è fondamentale. Partire col piede giusto aiuta a prendere fiducia e ad affrontare al meglio l'avvio di stagione. Soprattutto quando alla seconda è già in programma uno scontro diretto". A pochi giorni dal debutto in campionato contro il suo ex Parma, Gianluigi Buffon racconta le sue impressioni in vista della nuova stagione.

"La prima a Parma, è destino"

" Per pensare al Napoli ci sarà tempo. Ora concentrazione solo sul Parma, ormai ci siamo. Ancora pochi giorni e inizierà quella che per me sarà la 26esima stagione da calciatore professionista. Sarà di nuovo in Italia, dopo la parentesi a Parigi. Sarà ancora con la maglia della Juventus, il club con il quale ho disputato gran parte della mia carriera. E sarà a Parma, al Tardini, lo stadio da dove tutto è iniziato nel 1995. Se non è destino questo... "

"L'emozione svanirà al calcio d'inizio"

" Sabato mi verranno in mente molti ricordi, rivivrò grandi emozioni e incontrerò di tanti nuovo amici. Forse non poteva esserci situazione più simbolica per accompagnare il mio ritorno nel campionato italiano. Emozioni che, come si dice in questi casi, svaniranno al calcio d'inizio "