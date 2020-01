La Juventus batte 4-0 il Cagliari e inizia nel migliore dei modi il suo 2020. Dopo un primo tempo equilibrato e senza gol, la squadra bianconera ha dilagato nella ripresa, mostando una grande condizione fisica. Gara sbloccata grazie al grave errore di Klavan ad inizio secondo tempo, che ha favorito la prima delle tre reti di Ronaldo (la seconda é arrivata su rigore, l'ultima su assist di Douglas Costa). Il sigillo del subentrato Higuain ha completato il poker juventino. Squadra di Sarri sempre in testa e ritrovata, sardi alla terza sconfitta consecutiva.

Cristiano Ronaldo esulta: prima tripletta in Serie A per l'asso portoghese, Juventus-Cagliari, Getty ImagesGetty Images

Il tabellino di Juventus-Cagliari 4-0

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Demiral, Bonucci, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi (Dall'83' Emre Can); Ramsey (Dall'80' Douglas Costa); Dybala (Dal 70' Higuain), Cristiano Ronaldo. All. Sarri

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore (Dal 61' Faragó), Walukiewicz, Klavan, Pellegrini; Rog, Cigarini (Dall'85' Oliva), Nandez; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone (Dall'80' Cerri). All. Maran

Arbitro: Giacomelli di Trieste

Gol: 49', 67' rig. e 81' Ronaldo (J), 81' Higuain (J)

Assist: Ronaldo, Douglas Costa

Ammoniti: Rabiot, Joao Pedro

La cronaca in 9 momenti chiave

31' - Ronaldo di testa costringe al miracolo Olsen su punizione-cross di Dybala. Ma era fuorigioco anche in questo caso.

35' - Traversa di Demiral. Corner di Pjanic e stacco perfetto del turco. Traversa piena, Olsen non ci era arrivato.

49' - Ronaldo! GOL! 1-0 Juventus! Sbaglia Klavan (errore clamoroso) il passaggio per Walukiewicz, CR7 anticipa il polacco, supera Olsen e insacca.

52' - Miracolo di Olsen! Doppio! Prima para alla grande sul destro di Dybala, poi interviene anche sul rimpallo (la palla aveva colpito Klavan).

60' - Traversa di Simeone! Gran cross da destra, stacco dell'argentino e traversa piena. Szczesny era sulla traiettoria.

67' - Ronaldo! GOL! 2-0 Juventus! Il portoghese trasforma alla perfezione un rigore concesso per fallo di Rog su Dybala.

81' - Higuain! GOL! 3-0 Juventus! Lancio lungo per l'argentino, che controlla, rientra e con il destro batte Olsen.

82' - Ronaldo! GOL! Tripletta e 4-0 Juventus! Tripletta di Ronaldo. Douglas Costa in contropiede per Ronaldo, che da pochi passi batte Olsen col mancino.

93' - Incrocio dei pali di Joao Pedro. Gran mancino in girata da centro area, palla che non entra.

Cristiano Ronaldo, Juventus-Cagliari, LaPresseLaPresse

MVP del match

Cristiano RONALDO - Prima tripletta in Serie A. In forma, rivitalizzato, si fa trovare pronto. Quinto partita in gol consecutiva in campionato, 18esima squadra diversa a cui segna in Serie A. Sempre presente. Un gol di astuzia, un rigore e uno di finezza.

Fantacalcio

Promosso - Merih DEMIRAL - Ancora preferito a de Ligt, ancora perfetto. Gioca sempre d'anticipo, si mostra reattivo e concentrato, colpisce una traversa. Sará dura per de Ligt riguadagnarsi i gradi da titolare.

Bocciato - Radja NAINGGOLAN - Lavoro incredibile in fase di pressing sul suo amico Pjanic. Ne paga in luciditá. Perde troppi palloni e fatica a proporsi davanti. Passo indietro rispetto ai mesi precedenti.