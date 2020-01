Juventus-Cagliari in Diretta Tv e Live Streaming

Le probabili formazioni

Juventus (4-3-3): Buffon; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Ramsey, Pjanic, Matuidi; Dybala, Higuain, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

Cagliari (4-3-1-2): Rafael; Cacciatore, Klavan, Ceppitelli, Pellegrini; Rog, Cigarini, Nandez; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. All. Maran

Arbitro: Paolo Giacomelli, sezione di Trieste

Juventus-Cagliari: dove vederla in tv e in Live-Streaming

La partita tra Juventus-Cagliari sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite). Il Live-Streaming sarà disponibile su Sky Go. Eurosport vi offrirà la diretta scritta minuto per minuto.

Ultimi 5 risultati Juventus

Sampdoria-Juventus 1-2

Juventus-Udinese 3-1

Lazio-Juventus 3-1

Juventus-Sassuolo 2-2

Atalanta-Juventus 1-3

Ultimi 5 risultati Cagliari

Udinese-Cagliari 2-1

Cagliari-Lazio 1-2

Sassuolo-Cagliari 2-2

Cagliari-Sampdoria 4-3

Lecce-Cagliari 2-2

Juventus-Cagliari: informazioni

18a giornata | Serie A

Data, orario e luogo: domenica 6 gennaio, ore 15 | Allianz Stadium, Torino