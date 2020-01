Juventus-Cagliari: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Ramsey, Pjanic, Matuidi; Dybala, Higuain, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

Indisponibili: Chiellini, Khedira

Squalificati: Bentancur

CAGLIARI (4-3-1-2): Rafael; Cacciatore, Klavan, Ceppitelli, Pellegrini; Rog, Cigarini, Nandez; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. All. Maran

Indisponibili: Birsa, Cragno, Pavoletti, Castro

Squalificati: Pisacane

Statistiche Opta

L'ultimo successo del Cagliari contro la Juventus in Serie A è datato novembre 2009: da allora 14 vittorie bianconere e tre pareggi.

Il Cagliari ha vinto solo due delle 38 partite di Serie A in casa della Juventus (14N, 22P), la più recente nel gennaio 2009, con Massimiliano Allegri in panchina.

La Juventus è una delle tre squadre, insieme a Liverpool e Barcellona, a non aver perso alcuna partita casalinga nel 2019 nei top-5 campionati europei: 13 successi e quattro pareggi per i bianconeri.

La Juventus non perde da 29 incontri casalinghi in campionato (24V, 5N), non arriva a 30 da settembre 2017.

La Juventus ha mantenuto la porta inviolata solo in cinque partite di questo campionato, era dal 2010/11 che non otteneva così pochi clean sheet dopo le prime 17 gare di Serie A.

Il Cagliari ha segnato almeno un gol in tutte le ultime 10 trasferte di Serie A: solo una volta nella sua storia è andato a segno per più gare esterne di fila nella competizione: 13 tra il 1993 e il 1994.

La Juventus ha subito 0.8 gol a partita in media dall'inizio 2010 in Serie A, nessuna squadra ha mai fatto meglio in un singolo decennio nella competizione (escludendo il 1929).

Cristiano Ronaldo ha segnato nelle ultime quattro partite di campionato, non ha mai trovato la rete in cinque match consecutivi con la Juventus in Serie A.

Il difensore della Juventus Leonardo Bonucci ha disputato 28648 minuti nel decennio appena concluso, solo Lionel Messi (28846) ha fatto meglio nei cinque maggiori campionati europei tra i giocatori di movimento.

Radja Nainggolan è uno dei tre giocatori ad aver sia segnato che fornito assist in tutte le stagioni nell’ultima decade in Serie A, insieme a Josip Ilicic e Rodrigo Palacio. Il centrocampista del Cagliari ha preso parte attiva a tre reti nelle ultime quattro sfide contro la Juventus in campionato (due gol e un assist).