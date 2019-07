Juventus, che senso ha sacrificare Dybala per Lukaku?

E’ la domanda che tanti tifosi juventini si stanno facendo in queste ore di fronte caldissimo; e insieme a loro, giusto dirlo, se lo chiedono anche parecchi addetti ai lavori: che senso ha sacrificare Paulo Dybala per arrivare a Romelu Lukaku?

Un interrogativo legittimo e che si può sviluppare su più fronti. Teorie, tecniche e pratiche. Sembra il titolo di un esame universitario; e per provare a capirlo ci vuole effettivamente una certa scienza. Proviamo dunque ad andare con ordine.

Teoria & Tecnica: che se ne fa Sarri di Lukaku?

E’ il punto più solido su cui si fondano i dubbi. L’assunto filosofico infatti è chiaro anche per chi di pallone e tattica capisce poco: Dybala è un giocatore molto più compatibile al gioco di Sarri di quanto non sia Lukaku.

Basterebbe questo per spegnere ogni interessamento reale, anche a fronte della parole dello stesso Maurzio Sarri nel giorno della sua presentazione allo Juventus Stadium: “si partirà dal talento, da quelli davanti, da Ronaldo, Dybala e Douglas Costa”. Una citazione bella e buona che aveva riattivato da lontano anche gli stimoli della stessa Joya, intristito e involuto da anni di allegrisimo dilagante in cui Dybala è stato trasformato da seconda punta a terzino o quasi.

Video - Napoli, dito medio, tuta, CR7: il meglio della conferenza di Sarri in 5 minuti 05:43

Un sacrificio che Dybala ha sempre fatto per il bene della Juventus e del gruppo senza mai una polemica e senza mai alzare la voce; anche quando la critica con lui non si è mai risparmiata nonostante abbia giocato sempre fuori posizione e costantemente a 50 metri dalla porta. Dybala insomma sarebbe fortemente stimolato dall’arrivo di un allenatore che riguardo al suo nome si è espresso chiaramente: o falso nove o trequartista. Insomma, Dybala con Sarri tornerebbe a parole e sulla carta laddove avrebbe sempre dovuto stare: vicino alla porta. Ha senso sul più bello sacrificarlo a fronte di un giocatore dalla tecnica di base parecchio più limitata come Lukaku. In Teoria&Tecnica, assolutamente no. Ma nel calcio contemporaneo evidentemente non c’è solo quella...

Paulo Dybala con la nuova maglia della Juventus che verrà indossata nella stagione 2019/20Getty Images

Pratica: bilanci, scambi, strategie e politica

Eh già, perché quanto citato nel titoletto qui sopra – bilanci, strategia e politica – sono parte di un sistema che una società come la Juventus non può sottovalutare. Dopo l’acquisto di de Ligt, lo scriviamo e lo si legge ovunque, la Juventus ha bisogno di fare cassa. E i 30 milioni (+ eventuali bonus che porterebbe fino a 40) di plusvalenza messi a bilancio con Kean, non bastano. Serve un altro sacrificio. E Paulo Dybala entra in un contesto che si fa più sensato rispetto a prima.

Dal Manchester United, in primis, i bianconeri otterrebbero per Dybala oltre che Lukaku un piccolo conguaglio economico (una cifra intorno ai 20 milioni). E questo di per se è l'aspetto che più di qualsiasi cosa muove l'operazione: ovvero la possibilità complessiva di mettere a bilancio una plusvalenza. Poi, al tempo stesso, c'è anche l’azione di disturbo alla diretta concorrente Inter, che con Lukaku aveva già un accordo. Far saltare i piani ai nerazzurri a pochi giorni dalla fine del mercato inglese – 8 agosto – lascerebbe la squadra di Conte senza reali alternative in attacco se non Edin Dzeko. E questa è una doppia mossa di economia (bilancio) e politica del pallone (spallata all'Inter) che non va affatto sottovalutata. Anzi...

Lukaku e DybalaEurosport

C’è poi anche l’altra interpretazione. Quella più fantasiosa; se non addirittura fantacalcistica da un certo punto di vista. Sullo scacchiere del mercato estivo c’è infatti ancora da valutare la posizione di Mauro Icardi, che al momento resta sullo sfondo ma che fino a pochissimo tempo fa era nella testa e nei piani della Juventus. E forse potrebbe esserlo ancora. L'ultima interpretazione resta infatti sempre quella di un'azione di disturbo da parte dalla Juventus, volta però allo sblocco della trattativa Icardi. Una sorta di pressione per forzare l’Inter a lasciar partire il suo ex capitano alle condizioni economiche che vorrebbero a Torino – una cifra assai più bassa dei 60 milioni chiesti dai nerazzurri – per aver in cambio il via libera su Lukaku. L’utilizzo di Dybala attuale, dunque, sarebbe quello di un’esca. A rimetterci maggiormente così sarebbe il Manchester United, che otterrebbe sì i denari dell’Inter provenienti dall’incasso fatto per Icardi ma non avrebbe più reale tempo per andare a investirli sul mercato. A meno di incredibili colpi di scena od offerte folli dell'ultimo minuto, chiaramente.

Icardi con la maglia dell'InterGetty Images

La bilancia: che cosa avrà più peso?

Il resto lo faranno solo le prossime ore. Chissà se per Dybala non possa trasformarsi in carta fondamentale anche lo stesso Maurizio Sarri. Dopo le tante chiacchiere e i fiumi di inchiostro, infatti, il giocatore è atteso a Torino già giovedì anziché sabato. Il tecnico avrebbe finalmente il tempo per provare a testarlo sul campo; e Dybala stesso, che non vorrebbe lasciare la Juve, provare a convincere la dirigenza a puntare ancora su di lui per una stagione di vero riscatto. Vediamo cosa succederà e vedremo soprattutto cosa avranno ottenuto gli agenti dell'argentino, che nel mentre sono già volati a Manchester per ascoltare l'offerta della dirigenza dei Red Devils all'attuale '10' bianconero.

La risposta arriverà solo tra qualche giorno, quando capiremo cosa avrà avuto più peso in quella bilancia tra Teoria-Tecnica e Pratica che è il mercato di casa Juventus, Inter e Manchester United. Nel mentre non vi resta che votare: voi, foste al posto della dirigenza della Juventus, cosa fareste?

Scambio Dybala-Lukaku, foste la Juventus voi lo fareste? Sondaggio 8855 voti Sì No