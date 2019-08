Manca poco meno di un mese alla fine della sessione estiva del mercato e per la Juventus è arrivato il momento di fare i conti. Protagonista di una campagna acquisti che finora ha portato in bianconero Ramsey, Rabiot, Luca Pellegrini, Demiral, Buffon, Romero (rigirato in prestito al Genoa) e De Ligt spendendo complessivamente 144,7 milioni di euro in cartellini, il club bianconero si trova a dover affrontare un bivio. Proseguire nella sua campagna di rafforzamento chiudendo con un passivo tra costi e ricavi oppure - come da tradizione del club - perseguire la strada della sostenibilità. Qualche cifra - messa in evidenza da un'analisi di Calcio e Finanza - può essere estremamente utile per delineare lo scenario economico all'interno del quale la Juventus sta operando.

Juventus club virtuoso: l'esempio dello scorso anno

I grandi club europei, in primis il Barcellona, si basano su un criterio oggettivo per determinare se il mercato è economicamente sostenibile: calcolano il rapporto tra il costo della rosa (comprensivo di stipendi, ammortamenti ed eventuali giocatori arrivati in prestito) e i ricavi attesi. Se questo rapporto è compreso tra il 50% e il 70% il semaforo è verde; se invece il rapporto supera il 70%, occorrerà correggere il tiro attraverso qualche cessione in modo da generare plusvalenze significative. Da questo punto di vista la stella polare della Juventus è la chiusura dell'esercizio 2018-19, che aveva fatto segnare un più che positivo 57%. Il trend, tuttavia, è cambiato. In seguito alle ultime operazioni effettuate, che rientreranno nell'esercizio 2019-20, il rapporto tra costi e ricavi è sensibilmente aumentato sfondando la soglia di sostenibilità fino a toccare la "preoccupante" quota del 75% (già comprensivo dello scambio Cancelo-Danilo con il Manchester City, ormai definito).

Fabio Paratici e Pavel NedvedGetty Images

Gli acquisti ufficiali della Juventus nel mercato 2019-20

Giocatore Proveniente da Costo del cartellino Aaron Ramsey Svincolato 3,7 milioni (oneri accessori) Adrien Rabiot Svincolato 0 Luca Pellegrini Roma 22 milioni Merih Demiral Sassuolo 18 milioni Gianluigi Buffon Svincolato 0 Cristian Romero Genoa (rigirato in prestito) 26 milioni Matthijs De Ligt Ajax 75 milioni

Un sacrificio (di lusso) necessario

Allo stato attuale, quindi, i conti sono presto fatti. Per rientrare nei parametri di sostenibilità economica, alla Juventus serve una cessione di lusso. E il maggior indiziato, non a caso, è Paulo Dybala. La partenza dell'argentino - sempre secondo quanto riportato da Calcio e Finanza che fissa in 80 milioni il costo del suo cartellino - potrebbe generare una maxi plusvalenza di oltre 60 milioni alla quale si aggiungerebbe naturalmente il risparmio sull'ingaggio della Joya, il cui contratto con i bianconeri scadrà il 30 giugno 2022. L'addio a Dybala consentirebbe alla Juventus di far scendere il rapporto tra costo della rosa e ricavi a un più virtuoso 64%. Ma non solo.

Mario MandzukicGetty Images

E per Lukaku (o Icardi) servono altre cessioni

Qualora la Juventus decidesse di rinforzare ulteriormente il reparto offensivo con un grande colpo (Lukaku o Icardi, per intenderci) dovrebbe necessariamente liberarsi di altri giocatori. Non a caso sulla lista dei partenti sono finiti Gonzalo Higuain (che tuttavia al momento ha rifiutato l'offerta della Roma), Mario Mandzukic, Daniele Rugani e Blaise Matuidi. Giocatori fondamentali per fare cassa e per rendere ancora una volta sostenibile e virtuoso il bilancio della Juventus.