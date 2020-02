E pensare che qualcuno l’aveva dato per finito appena qualche mese fa. Cristiano Ronaldo contro la Fiorentina è entrato ancora un po’ di più nella storia della Juventus.

Il fenomeno portoghese realizzando, sul finire del primo tempo, il rigore che ha sbloccato il risultato contro i gigliati è diventato il primo giocatore della Juventus a trovare il gol in nove partite consecutive di Serie A da David Trezeguet che ci riuscì nel dicembre 2005. CR7 in questa serie aperta, iniziata il 1 dicembre scorso contro il Sassuolo, ha realizzato 14 gol che diventano 15 se aggiungiamo anche il sigillo nel 3-1 nei quarti di Coppa Italia contro la Roma.

La serie "aperta" record di Cristiano Ronaldo con la Juventus

Juventus-Sassuolo 2-2 1/12/2019 1 gol Lazio-Juventus 3-1 7/12/2019 1 gol Juventus-Udinese 3-1 15/12/2019 2 gol Sampdoria-Juventus 1-2 18/12/2019 1 gol Juventus-Cagliari 4-0 6/1/2020 3 gol Roma-Juventus 1-2 12/1/2020 1 gol Juventus-Parma 2-1 19/1/2020 2 gol Napoli-Juventus 1-2 26/1/2020 1 gol Juventus-Fiorentina 3-0 2/2/2020 2 gol

50 gol in bianconero

Con il secondo rigore trasformato nella ripresa, Cristiano Ronaldo ha raggiunto anche quota 50 gol con la maglia della Juventus in 70 presenze, un altro traguardo di un certo peso per rinverdire gli almanacchi. Impressionante anche i numeri in Serie A, quella giocata quest'oggi contro la Fiorentina è stata la 50esima gara giocata in Serie A da Ronaldo e il bilancio parla di 40 gol e 10 assist.

Ora Ronaldo vede a due sole partite la striscia record di undici gare consecutive in Serie A di Fabio Quagliarella (2018/2019) e Gabriel Omar Batistuta (1994/1995), quest’ultimo capace di segnare 13 gol nelle prime 11 giornate di Serie A.