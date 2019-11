Juventus & Cristiano Ronaldo: saranno i risultati a dire l'ultima parola fra le due "aziende"

Il caso Cristiano riassume e incarna i rapporti (di forza, anche) sollevati e devastati dalla sentenza Bosman del 15 dicembre 1995. Sappiamo tutti cosa avrebbe dovuto fare il campione al momento del cambio contro il Milan: dare la mano a Maurizio Sarri e sedersi in panchina. Invece è scappato. Sappiamo pure cosa avrebbe dovuto fare la Juventus: multarlo. Invece non l’ha fatto. Non è bello, ma quando un’azienda recluta un’altra azienda, quale "Cierre" è, può succedere. Al di qua dei 30 milioni annuali di onorario e al di là degli introiti che genera.

Vi riporto uno stralcio del libro "Michael Jordan, la vita" firmato da Roland Lazenby. La testimonianza è di Bill Wennington, centro di riserva dei Bulls, pagina 596: "Ogni volta che c’era un problema con Michael in una riunione, diventava sempre "noi dobbiamo fare così". Se riguardava me, invece, [Phil Jackson, l’allenatore] diceva: "Bill, tu devi fare il tagliafuori". Un problema di Michael era un problema che riguardava "noi". Agli altri invece diceva: "Steve [Kerr], devi prendere quel tiro".

Se Michael si dimenticava un tagliafuori, diventava: "Bene, noi dobbiamo fare il tagliafuori adesso". Erano piccole cose del genere. Ma se riuscivi a capirne il motivo, capivi che era per il bene della squadra, e che tutti ne facevamo parte".

L’aneddoto, per lontano che sia dall’ammutinamento di domenica, rende comunque l’idea della sacralità (violata? adeguata?) dello spogliatoio e, in particolare, delle relazioni fra il tecnico, i giocatori e l’ego del tenore. A Napoli, Diego Maradona arrivò a nemmeno 24 anni (e non a 33 suonati) e in campo fu irreprensibile. I privilegi li ebbe oltre: allenamenti pomeridiani alla carta, facoltà di raggiungere Mosca, per una partita di Coppa dei Campioni con lo Spartak, all’ultimo momento e su un charter privato dopo che la squadra aveva viaggiato per conto suo.

Andò in panchina ed entrò nel secondo tempo. Gli si perdonò tutto, ha chiosato Ciro Ferrara, "perché giocava anche zoppo e ci faceva vincere". Non quella sera: il Napoli perse ai rigori. Ecco il punto, non etico ma pratico: i risultati. Non vi si sottrarranno neppure la Juventus e Cristiano. L’operazione, come ho spesso ricordato, è stata - da parte degli Agnelli - anti-storica: nel senso che, per la prima volta, il club ha arruolato una "ditta" le cui prestazioni coinvolgono i tabellini e l’indotto, con serie ripercussioni sui bilanci. La società che sacrificò Omar Sivori sull’altare di Heriberto Herrera e inflisse panchine punitive persino a Zinedine Zidane, non ha lo stesso margine di libertà (e di azione) con il marziano. Almeno per ora. Il portoghese si è arrabbiato perché, dentro di sé, avrebbe fatto come Sarri, uscito più forte dal duello, ma ammetterlo costa. Dice, da Faro, di essersi chiarito "con la Juventus".

Nel calcio, per fortuna o per sfortuna, si gioca sempre. E così la tripletta, comoda, alla Lituania ingrassa i numeri senza spegnere il fuoco: al massimo, lo maschera. A meno che, in nome dell’età e delle "precedenze", Cristiano non accetti serenamente le pause che già Zizou gli aveva imposto a Madrid e si è preso a Brescia e Lecce. Nessun dubbio che Paulo Dybala e Gonzalo Higuain possano garantire valide alternative. Non certo, però, al livello del Cristiano del girone d’andata dell’ultima stagione e dei cinque gol fra ottavi e quarti dell’ultima Champions.

Dopo lo strappo e la vendemmia europea, quale futuro immaginate?