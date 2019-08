Juventus, Danilo è sbarcato a Torino: mercoledì sosterrà le visite mediche

Il nuovo acquisto della Juventus Danilo è sbarcato in questi minuti a Torino all'aeroporto di Caselle. Il 28enne terzino brasiliano, proveniente dal Manchester City, sosterrà le visite mediche di rito al J-Medical nella giornata di mercoledì per poi firmare il contratto che lo legherà al club bianconero. Visibilmente sorridente, il giocatore si è messo in posa per le prime fotografie della sua avventura italiana.

Le cifre dell'operazione

Danilo approda alla Juventus nel contesto dello scambio che ha visto Joao Cancelo trasferirsi al Manchester City: alla Juventus è stato inoltre riconosciuto un conguaglio di 28 milioni di euro da parte del club inglese. Poco considerato da Guardiola nella passata stagione, Danilo aveva collezionato solamente 11 presenze in Premier League. In carriera il giocatore ha indossato anche le maglie di Santos, Porto e Real Madrid.