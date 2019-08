Debutto in Serie A rimandato per Matthij De Ligt. Il 20enne difensore centrale olandese ex Ajax ha seguito dalla panchina la sfida che ha visto imporsi di misura la Juventus al Tardini. Intervistato dal quotidiano olandese AD, De Ligt non nasconde un pizzico di delusione per il mancato utilizzo.

" Come immaginerete, ovvio che oggi avrei preferito giocare. Non ho avuto la possibilità di capire nulla durante gli allenamenti riguardo alla mia titolarità o meno, è stato inaspettato, ma ovviamente rispetto la decisione dell'allenatore "

"Bonucci e Chiellini i migliori al mondo"

" Devo essere anche realista. Sono ancora in fase di assimilazione, qui in Italia. La coppia che ha giocato, Bonucci e Chiellini, è stata a lungo considerata la più forte al mondo. Non è affatto scontato dunque giocare al debutto, dovrò essere bravo a conquistarmi il mio posto in questa stagione "