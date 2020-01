Juventus, distorsione al ginocchio sinistro per Demiral: ulteriori esami previsti per lunedì 13

Nella serata no per Nicolò Zaniolo, anche la Juventus deve temere per l’infortunio di Demiral. Il centrale turco ha realizzato il gol del vantaggio, ma è stato protagonista anch’esso di un infortunio al ginocchio, tanto da essere costretto al cambio al 19’ per de Ligt.

Dai primi accertamenti, il classe ’98 ha rimediato una generica distorsione al ginocchio sinistro. Per conoscere eventuali interessamenti ai legamenti serviranno degli esami approfonditi che verranno svolti alla Continassa nella mattinata di lunedì.