Juventus, è ancora presto per parlare di fuga. Inter a parte, c'è sempre la Lazio

Se il risultato è tutto, il +4 che la Juventus ha inflitto all’Inter allora è molto. Ma poiché non è tutto, la sofferta vittoria sul Parma lascia aperto il campionato più di quanto non indichi l’improvviso strappo, anche perché sarebbe delittuoso trascurare la Lazio. Ero sicuro che dal circo friulano ai reticolati emiliani il salto sarebbe stato brusco. Lo è stato. E lo ha pagato, soprattutto, Dybala. Nel gioco e come filosofia. A un certo punto, sul 2-1, Sarri ha inserito Higuain e provato il tridente, addirittura. Una ventina di minuti, e con Madama alle corde, ha tolto l’Omarino. Mica fesso.

I problemi e le soluzioni coincidono con Cristiano, 11 gol in sette gare. A quasi 35 anni è diventato un cacciatore bulimico di episodi ed essendo un Extraterrestre li sa cogliere. Anche se ai tempi di Pietro Anastasi - ciao Petruzzu! - il primo gol sarebbe stato autogol di Darmian. C’è poi l’aspetto della fase difensiva: non appena il tifone del pressing diventa brezza, la squadra rincula, beccheggia e, sui corner, sbarella.

Per carità, non si può andare sempre a 200 all’ora, l’ha appena detto qualcuno, ma Roma e il Parma hanno ribadito dove la Juventus sia vulnerabile. Ramsey e Rabiot, inoltre, sono i soliti bicchieri, metà pieni e (più spesso) metà vuoti.

Romelu Lukaku of Inter during the Serie A match between US Lecce and FC Internazionale at Stadio Via del Mare on January 19, 2020 in Lecce, ItalyGetty Images

E l’Inter? Quattro pareggi nelle ultime sei partite. Il Lecce non ha mai vinto in casa, eppure ha bloccato sia Sarri sia Conte, e in entrambi i casi dopo essere andato sotto. Scienziati, meditate. Era un’Inter distratta dal mercato, con Sensi e Barella ancora lontani dai livelli pre-infortuni; con Lukaku e Lau-Toro bloccati nel traffico salentino; con Sanchez molle. Non è bastato un grande Brozovic, saranno utili Eriksen, Giroud, Young e Moses, «figlio» della farsa Politano-Spinazzola. Nel calcio non sempre uno più uno fa due, come ha dimostrato il rapporto fra Cristiano e la Champions in chiave juventina, ma talvolta crederci aiuta.

I continui piagnistei di Conte non so quanto abbiano influito, o possano fornire stimoli. Ci sta un periodo di calo, capita a tutti. Capisco l’importanza del mercato, non capisco invece perché parlarne così pubblicamente, e così a martello. C’è poi il fantasma statistico che Roberto Condio ricordava su «La Stampa» di ieri: «Negli ultimi otto campionati [l’Inter] ha viaggiato meglio nel ritorno solo nel 2014-2015, passando a novembre da Mazzarri a Mancini, e in totale ha un saldo rispetto all’andata di un tremendo meno 63 punti».

Ciò premesso, e non è poco, per lo scudetto non cambia nulla, al di là del sorpasso virtuale che l’Inter rischia di subire da parte della Lazio, che la bracca a un paio di lunghezze e ha un Verona da giocarsi nel recupero casalingo del 5 febbraio. Le 11 vittorie consecutive di Inzaghino e i 23 gol di Immobile sono messaggi chiari. Il prossimo turno si annuncia delicato: Inter-Cagliari, il derby di Roma (ospita Fonseca) e Napoli-Juventus con Sarri che torna, da potere fortissimo, fra le macerie del mancato colpo di stato. Per voi è cambiato qualcosa? Più Lazio che Inter, adesso?