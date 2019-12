Juventus, è l'ora del tridente? Sarri pensa a Dybala-Higuain-Ronaldo contro l'Udinese

Paulo Dybala-Cristiano Ronaldo-Gonzalo Higuain. Non è una suggestione ma una possibilità concreta per Maurizio Sarri che, contro l’Udinese, potrebbe dare spazio al tridente dal primo minuto. La mezz’ora contro il Bayer Leverkusen ha dimostrato cosa sono in grado di fare quei tre quando vengono mandati in campo contemporaneamente. In una gara senza pressioni – la Juventus era già certa del primo posto mentre le Aspirine erano ormai rassegnate all’Europa League per il contemporaneo successo dell’Atletico Madrid sulla Lokomotiv Mosca – c’erano le condizioni ideali per un esperimento che ha funzionato.

La Joya ha servito due assist, prima a CR7 e poi all’argentino, per chiudere il girone con il record di punti (16) di Lippi e Capello eguagliato da Madama. Dybala, entrato al posto di Bernardeschi, ha consentito ai tifosi bianconeri di ammirare un arsenale usato solo con il contagocce dal tecnico toscano, sempre prudente per non snaturare il suo impianto di gioco: appena tre spezzoni di gara contro Inter, Lokomotiv Mosca e Sassuolo, per un totale di 68 minuti.

Video - Sarri: "Manchester City favorito per la Champions. Mourinho? È una persona di livello straordinario" 00:58

Pro e contro

Contro l’Udinese in casa, complice la squalifica di Pjanic, Sarri potrebbe ricorrere a un centrocampo più muscolare con Emre Can, Matuidi e Bernardeschi (ma attenzione alle alternative Bentancur, Rabiot e Ramsey) a dare copertura per concedere libertà di movimento ai magnifici tre. È tutta una questione di equilibrio, ma di fronte a squadre abbordabili, soprattutto tra le mura amiche, il sentiero è percorribile. Per il tridente puro servono corsa e spirito di sacrificio da parte di tutti gli interpreti, ma con ogni probabilità il gioco vale la candela anche per sciogliere il rebus Bernardeschi, un giocatore su cui l’allenatore insiste con scarso profitto. In fondo, parliamo di un tridente che in Champions League vanta la bellezza di 168 reti, il più prolifico tra quelle qualificate agli ottavi di finale: 129 quelle del portoghese, leader all time, 25 quelle del Pipita e 14 quelle della Joya. Con la benedizione di CR7 poi diventa tutto più semplice:

" Con Higuain e Dybala mi diverto, l’intesa è ottima e mi piace giocare con entrambi: poi le scelte le fa l’allenatore e vanno rispettate, ma non posso negare che insieme ci divertiamo molto "