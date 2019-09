Juventus, emergenza terzini: Danilo e De Sciglio salteranno l'Inter

" Gli accertamenti diagnostici eseguiti questa mattina al JMedical a Danilo hanno evidenziato una lesione di grado lieve a carico del muscolo bicipite femorale della coscia sinistra. Anche De Sciglio è stato sottoposto ad esami diagnostici che non hanno ancora evidenziato una completa guarigione. Entrambi torneranno a disposizione dopo la pausa per le Nazionali "

Non è un periodo semplice per la Juventus che continua a perdere pezzi. Il club bianconero, con un comunicato ufficiale, ha reso note le condizioni dei due terzini destri. Dopo il ko di De Sciglio, si è arreso anche Danilo nel match contro il Brescia. Sia l’azzurro che l’ex Manchester City salteranno le partite contro il Bologna, il Bayer Leverkusen in Champions e soprattutto il derby d’Italia, in programma al Meazza il prossimo 6 ottobre alle 20.45.

Video - Sarri: "L'idea del 4-3-1-2 è nata dopo il ko di Douglas Costa, lo userò anche con Ronaldo" 01:47

Senza Chiellini, diventano obbligate le scelte per Maurizio Sarri: Alex Sandro a sinistra, Bonucci-De Ligt al centro e Cuadrado a destra. L'alternativa potrebbe essere quella di proporre Demiral sulla fascia destra, considerata la sua esperienza nel ruolo. Rugani potrebbe ritagliarsi spazio nelle rotazioni, ma contro l'Inter di Conte sarà assente anche Douglas Costa.