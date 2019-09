Le parole di Emre Can, pronunciate questa mattina all’indomani della sorprendente esclusione dalla lista Champions, hanno fatto molto rumore e trovato largo spazio su tutti i media sportivi nazionali ed internazionali.

La rabbia feroce però è durata poche ore perché il centrocampista tedesco nel pomeriggio ha voluto fare una parziale retromarcia postando sul proprio profilo Twitter un doppio messaggio di scuse in cui annuncia la propria volontà di non tornare più a parlare dell’argomento e soprattutto la propria gratitudine nei confronti della Juventus, club a cui proverà a dimostrare sul campo di meritarsi un reintegro in lista Champions a gennaio...

" Sarò sempre grato alla Juventus, per come mi ha supportato e sostenuto da quando sono arrivato, in particolare nel periodo della mia malattia - ha scritto il tedesco in un tweet -. Per rispetto della Juve e dei miei compagni di squadra, il cui successo è sempre la priorità, non parlerò più e continuerò a combattere sul campo. Vostro, Emre. "