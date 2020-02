La Juventus reagisce alla sconfitta di Napoli, batte la Fiorentina e si porta momentaneamente a +6 sull'Inter di Conte. La squadra di Sarri, messa in difficoltà nel primo tempo da una Fiorentina solida e organizzata, ha sbloccato la partita grazie a un rigore e l'ha chiusa sempre dal dischetto. Due volte Ronaldo, arrivato a 50 gol con la Juventus e a 19 reti in questo campionato, prima del sigillo nel recupero di De Ligt. Tante proteste viola, soprattutto per il secondo penalty concesso ai bianconeri. Nel post partita anche Rocco Commisso, presidente viola, si è lamentato della direzione arbitrale. In generale la Juventus è parsa decisamente più in palla rispetto a una settimana fa e ha vinto con merito, nonostante un paio di grandi pericoli creati dalla Fiorentina.

Il tabellino di Juventus-Fiorentina 3-0

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot (Dall'88 Matuidi); Douglas Costa (Dal 83' Bernardeschi), Higuain (Dal 67' Dybala), Cristiano Ronaldo. All. Sarri.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Ceccherini, Pezzella, Igor; Lirola (Dall'89' Agudelo), Ghezzal (Dal 60' Vlahovic), Pulgar, Benassi, Dalbert; Chiesa, Cutrone (Dal 73' Sottil). All. Iachini.

Arbitro: Pasqua di Tivoli

Gol: 40' rig. e 80' rig. Ronaldo (J), 91' De Ligt (J)

Assist: Dybala

Ammoniti: Chiesa, Bonucci, Pezzella, Ghezzal, Ceccherini

La cronaca in 10 momenti chiave

22' - Miracolo di Szczesny! Cross di Pulgar, prima tacco di Benassi, poi di Chiesa da due passi, ma il polacco è strepitoso.

23' - Ancora Szczesny! Vola sul tiro da fuori di Lirola. Fiorentina due volte pericolosa.

38' - Rigore per la Juventus. Conferma Pasqua dopo essere stato richiamato dal VAR. Fallo di mano di Pezzella su tiro di Pjanic.

40' - Ronaldo! Gol! 1-0 Juventus. Rigore angolato e perfetto del portoghese. Nona partita di fila in gol.

55' - Tiro di Benassi da fuori, deviato, palla che arriva in mezzo, ma Dalbert non riesce ad intervenire di testa.

63' - Benassi! Tiro da fuori che esce di pochissimo. Di un soffio. Gran lavoro di Vlahovic per preparare la conclusione del centrocampista.

65' - Grande parata di Dragowski! Higuain aveva deviato benissimo il cross basso di Douglas Costa. Reattivissimo il portiere viola.

78' - RIGORE PER LA JUVENTUS. Ceccherini in area contrasta Bentancur, che si era inserito bene. Pasqua fischia il penalty, protesta la viola. Poi va a vederlo al VAR e conferma.

80' - GOL! Ronaldo! 2-0 Juventus. Rigore ancora perfetto. Spiazzato Dragowski.

91' - De Ligt! GOL! 3-0 Juventus. Corner di Dybala (assist) e colpo di testa vincente dell'olandese!

MVP del match

Matthijs DE LIGT - Il gol è il giusto premio a una prestazione perfetta. Ferma Chiesa diverse volte, imposta sempre con precisione. Un'altra conferma, per un giocatore destinato a una crescita costante nel tempo.

Fantacalcio

Promosso - Adrien RABIOT - Intraprendente e volitivo. Ci mette intensità, va al tiro, insiste. Cresce.

Bocciato - Rachid GHEZZAL - Scelta a sorpresa di Iachini. Non trova i tempi per incidere da mezz'ala. Poco brillante.

