Juventus-Fiorentina in Diretta Tv e Live Streaming

Le probabili formazioni

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Maurizio Sarri

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Ceccherini, Ge.Pezzella, Venuti; Lirola, Benassi, Pulgar, Badelj, Dalbert; Chiesa, Vlahovic. All. Beppe Iachini

Arbitro: Fabrizio Pasqua, sezione di Tivoli

Probabili formazioni e statistiche

Juventus-Fiorentina: dove vederla in tv e in Live-Streaming

Juventus-Fiorentina sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà possibile vederla su più dispositivi. Il match verrà trasmesso su DAZN1 (canale 209 di Sky). L'evento è inoltre disponibile per la visione on demand sul sito internet di DAZN. Eurosport vi offrirà la diretta scritta minuto per minuto.

Gli ultimi 5 risultati della Juventus

Napoli-Juventus 2-1 (63' Zielinski, 86' L.Insigne; 90' Cristiano Ronaldo)

Juventus-Roma 3-1 (26' Cristiano Ronaldo, 38' Bentancur, 45+2 Bonucci; 50' aut. Buffon)

Juventus-Parma 2-1 (43' e 58' Cristiano Ronaldo; 55' Cornelius)

Juventus-Udinese 4-0 (16’ Higuain, 26’ rig. e 58’ Dybala, 61’ rig. Douglas Costa)

Roma-Juventus 1-2 (3' Demiral, 10' rig. Cristiano Ronaldo; 68' rig. Diego Perotti)

Gli ultimi 5 risultati della Fiorentina

Inter-Fiorentina 2-1 (44' Candreva; 60' Caceres; 67' Barella)

Fiorentina-Genoa 0-0

Napoli-Fiorentina 0-2 (26' F.Chiesa, 74' Vlahovic)

Fiorentina-Atalanta 2-1 (11' Cutrone; 67' Ilicic; 84' Lirola)

Fiorentina-SPAL 1-0 (82' Ge.Pezzella)

Juventus-Fiorentina: informazioni

Data, orario e luogo: domenica 2 febbraio, ore 12:30 all'Allianz Stadium di Torino