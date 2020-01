Juventus-Fiorentina: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Ronaldo. All. Sarri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Danilo, Khedira, Chiellini, Demiral

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Ceccherini, Pezzella, Ranieri; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Cutrone. All. Iachini

Squalificati: Milenkovic, Caceres

Indisponibili: Boateng, Ribery

Statistiche Opta

La Juventus è la squadra contro cui la Fiorentina ha sia perso più partite (77) che subito più reti (263) in Serie A, completano 33 successi dei viola e 51 pareggi.

La Juventus segna da ben 33 gare casalinghe consecutive contro la Fiorentina in Serie A, è la striscia interna più lunga per una squadra contro una singola avversaria nella storia della massima serie.

In caso di successo, la Juventus diventerà la prima squadra a raggiungere il traguardo delle 1600 vittorie in Serie A (inclusi i successi a tavolino ed esclusi gli spareggi).

15 delle ultime 16 volte in cui la Juventus ha subito una sconfitta in campionato, ha poi immediatamente vinto il match di Serie A successivo. La Vecchia Signora non perde infatti due gare di fila nella massima serie da agosto 2015.

La Juventus, in 30 partite in tutte le competizioni con Maurizio Sarri alla guida, solo una volta non ha trovato il gol, nel match d’andata di Serie A contro la Fiorentina.

La Juventus ha sempre segnato nelle ultime 41 partite allo Stadium in tutte le competizioni (90 reti nel periodo, 2.2 di media) - solo due volte nella sua storia ha infilato una striscia più lunga in gare casalinghe: nel 1934 (68) e nel 1951 (43).

Giuseppe Iachini non ha perso nessuna delle sue prime quattro partite alla guida della Fiorentina in campionato (2V, 2N); nell’era dei tre punti a vittoria, l’unico allenatore della Viola ad essere rimasto imbattuto in tutte le prime cinque partite di Serie A è stato Roberto Mancini nel 2001.

Cristiano Ronaldo ha terminato il gennaio del 2019 avendo segnato in ciascuna delle cinque gare disputate con la Juventus in tutte le competizioni - solo una volta in carriera ha fatto meglio in un singolo mese di un anno a livello di club: gol in tutti sette i match nel marzo 2014.

Cristiano Ronaldo ha segnato in tutte le ultime otto partite di campionato, l’ultimo giocatore della Juventus a fare meglio in Serie A è stato David Trezeguet (nove nel dicembre 2005). In più, solo due volte in carriera in campionato il fuoriclasse portoghese è arrivato ad almeno nove: nel novembre 2014 e nel maggio 2018.

Nessuna squadra ha mandato in gol più giocatori diversi nati a partire dal 1997 rispetto alla Fiorentina in questa Serie A (quattro, al pari dell’Inter): Castrovilli, Chiesa, Milenkovic e Vlahovic per i viola.