Poteva essere un incubo prima di Halloween per la Juventus di Maurizio Sarri, invece Cristiano Ronaldo ha scacciato le streghe procurandosi e trasformando il rigore del successo contro un commovente Genoa e del primato solitario in classifica con un'attaccatura di vantaggio sull'Inter di Antonio Conte. Ma non è tutto oro ciò che luccica: la Juventus, molto convincente nella prima parte di gara, ha deluso su tutta la linea (o quasi) per la restante parte di match e, anche quando il fiscale rosso a Cassata le aveva regalato la superiorità numerica, non è mai riuscita ad azzannare la partita spegnendo le velleità del Grifone. C'è dunque ancora molto da lavorare per Maurizio Sarri.

Il tabellino

Juventus (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Rugani, Bonucci, Alex Sandro; Khedira (61’ Ramsey), Bentancur, Matuidi (61’ Rabiot); Bernardeschi (79' Douglas Costa); Dybala, Ronaldo.

Genoa (4-2-3-1): Radu; Ghiglione, Romero, Zapata, Ankersen; Schone, Cassata; Pandev (68’ Gumus), Agudelo (84' Radovanovic), Kouame (81' Sanabria); Pinamonti

Gol: 36’ Bonucci, 96' rig. Ronaldo; 40’ Kouamé

Assist: Bentancur

Ammoniti: Rugani, Bentancur, Bonucci, Rabiot; Cassata, Pandev Espulsi: Cassata, Rabiot, Marchetti (dalla panchina)

La cronaca in 11 punti chiave

Minuto 16: RADU! Miracolo su sinistro di DYBALA!! Azione sontuosa della Juventus!!!

Minuto 34: RADU! Miracolo pazzesco su sinistro di Dybala che aveva seminato tutti!!!!

Minuto 38: GOL!! BONUCCI! Colpo di testa da corner ad anticipare RADU! Assist di BENTANCUR!! 1-0!

Minuto 41: GOL! KOUAME! Destro sporco dal limite che beffa BUFFON!!! 1-1! Errore pazzesco di ALEX SANDRO in disimpegno, il cui passaggio viene intercettato da AGUDELO!! 1-1!

Minuto 50: ESPULSO CASSATA! Doppia ammonizione per l'ex Frosinone che trattiene leggermente Dybala a centrocampo! Fiscale qui l'arbitro GIUA...

Minuto 74: RONALDOOOOOO!!! CHE ERRORE! Colpo di testa da due passi su cross di DYBALA a lato! Poteva fare meglio...

Minuto 81: DOUGLAS COSTA! Sinistro violentissimo!!! Non lontano dal sette, anzi forse lo tocca!

Minuto 88: ESPULSO RABIOT!!! Doppia ammonizione in pochi minuti per lui!! Sacrosanto!

Minuto 93: GOL! RONALDO!!! La mette dentro su cross di Cuadrado ma c'è offside! Consulto Var in corso! E GOL ANNULLATO!

Minuto 94: RIGORE PER LA JUVENTUS!! Sanabria molto ingenuamente atterra RONALDO in area!!!

Minuto 96: GOL!! RONALDO!!! RIGORE PERFETTO! 2-1! Non ci può arrivare RADU!

