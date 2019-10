Juventus-Genoa: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Demiral, de Ligt, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi; Ronaldo, Dybala. All.: Sarri.

Indisponibili: Douglas Costa, Ramsey, Pjanic, Chiellini, Perin, Pjaca

Squalificati:

Genoa (4-3-3): Radu; Ghiglione, Romero, Zapata, Barreca; Schone, Cassata, Radovanovic; Kouamè, Pinamonti, Gumus. All.: Motta

Indisponibili: Sturaro, Criscito, Favilli, Pajac

Squalificati:

Statistiche Opta

Il Genoa ha vinto l'ultimo incontro di Serie A contro la Juventus (2-0 a marzo) e non registra due successi di fila contro i bianconeri nella competizione dal 1991.

Tra le squadre affrontate più di 12 volte in trasferta in Serie A, la Juventus è quella contro cui il Genoa ha vinto in percentuale meno partite fuori casa (4% - 2/52).

La Juventus ha perso solamente due delle ultime 29 partite di Serie A disputate di mercoledì, una delle quali proprio contro il Genoa (0-1 nell’ottobre 2014 con gol di Luca Antonini nei minuti di recupero).

Il Genoa è l’unica squadra a non aver vinto neanche una trasferta dall’inizio di febbraio in Serie A: sei pareggi e sette sconfitte per i rossoblù in questo intervallo.

Il Genoa è la squadra che ha subito più gol in questo campionato: 21, record negativo a questo punto del campionato per i rossoblù in Serie A.

Nessuna squadra ha mandato in rete più giocatori subentrati rispetto al Genoa (quattro) nei cinque maggiori campionati europei.

La Juventus è, con Liverpool e Wolfsburg, una delle tre squadre a non aver ancora perso nei Top-5 campionati europei in corso.

La Juventus ha vinto soltanto una delle ultime quattro partite di Serie A in cui ha affrontato il Genoa come prima in classifica a inizio giornata: 4-0 nell’aprile 2017. Un pareggio e due sconfitte, compresa la più recente dello scorso marzo, chiudono il parziale.

Tra le squadre attualmente in Serie A, la Juventus è quella contro cui l’attaccante del Genoa Goran Pandev ha partecipato a più gol: nove, frutto di sei reti e tre assist (solo una rete e un passaggio vincenti nelle sfide a Torino).

Tra le squadre affrontate in Serie A con la maglia della Juventus, il Genoa è quella contro cui Gonzalo Higuain ha giocato più minuti senza andare a segno (307).