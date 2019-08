Non un buon giorno per Chiellini che finisce ko nell’ultimo allenamento prima del big match della 2a giornata contro il Napoli. Il difensore toscano ha rimediato una distorsione del ginocchio destro e la lesione del legamento crociato anteriore che lo costringerà ad un intervento chirurgico. Per Chiellini, che a questo punto non verrà inserito nella lista Champions per la Juventus, si teme uno stop di 6/7 mesi.

Chi gioca al fianco di Bonucci?

Tre giocatori per un posto per essere al fianco di Bonucci contro il Napoli. Il favorito numero uno resta Matthijs de Ligt, anche se il centrale olandese ha stentato nel precampionato: per il classe ’99 subito l’occasione di far vedere il suo talento e dimostrare, sul campo, di valere gli 85,5 milioni che la Juventus ha speso in estate per prenderlo dall’Ajax e strapparlo dalle grinfie del Barcellona. A disposizione ci sono comunque il neo acquisto Demiral e Rugani (improbabile a questo punto una sua cessione).